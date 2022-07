Trak nitte i regnlotteri: Mareridt for dansk F1-håb

Formel 2-løbet i Østrig kunne ikke gå meget værre for Frederik Vesti, efter nedbør gjorde starten til et rent sats

Pole-position og en sejr i et hovedløb var det erklærede næste mål for den danske Mercedes-junior Frederik Vesti, efter han på Silverstone fortsatte sin fremgang i Formel 2-sæsonen.

På Red Bull Ring, en af favoritbanerne med gode minder fra Formel 3, lå det i kortene, at begge mål skulle opnås, efter den 20-årige jyde fredag var hurtigst af alle under tidtagningen.

Men vejrguderne ville det anderledes.

Søndagens hovedløb blev alt andet end ligetil for de forreste på startgridden.

Nedbør før starten gjorde racet til et rent lotteri.

Frederik Vesti og ART Grand Prix gamblede forkert, og en stor mulighed for en topplacering forduftede efter få omgange.

Nedturen var total med straf for at overhale uden for banen og to straffe for at køre uden for de hvide linjer for mange gange. Med samlet 20 sekunders tidsstraf røg Vesti ud af pointene og blev klassificeret som 15’er.

Det gik ikke meget bedre for Jüri Vips, som ellers var startet toer ved siden af Vesti. Den droppede Red Bull-junior blev takket værre andres straffe nummer ti til et enkelt point.

Problemet lå i dækvalget til starten.

Banen var våd, men på grænsen til at blive tør. I Formel 2 har man ikke intermediates-dæk, så valget stod mellem regndæk eller slicks.

Fleste i den sjove ende af feltet valgte regndækket, hvilket var den forkerte beslutning. Lidt længere tilbage i ottende position besluttede Richard Verschoors team i de sidste sekund at gamble og starte løbet på soft. Det betalte sig. Foto: Joe Portlock/Getty Images

Den forreste halvdel af feltet gik med det sikre valg, regndækket, mens dem længere tilbage uden noget at tabe gamblede på slicks.

Vinderen af lørdagens sprintløb, Ferrari-junioren Marcus Armstrong, understregede, at det var vådt, ved at sætte sin racer i væggen kort efter starten.

Men kunne man holde bilen på banen, fik man en kæmpe fordel, for der gik ikke længe, før forholdene var til slicks.

Fra en startposition som otter var Richard Verschoor den forreste til at gamble, og det betalte sig med stil. For bundholdet Trident vandt hollænderen teamets kun anden sejr i Formel 2 og den første i et hovedløb.

Frederik Vesti har siden Spanien vist stor fremgang, så det er lidt af en bet for danskerens forhåbninger i mesterskabet at få nul point med fra hovedløbet, når man startede fra pole-position. Foto: Dutch Photo Agency

Den tidligere Formel 1-kører Roberto Merhi var tæt på den helt store sensation. Den 31-spanier blev hentet ind til løbet som vikar hos lille Campos Racing, startede 21’er og sluttede toer på vejen. Han var dog en af mange med tidsstraffe, så i det endelige resultat blev han kun femmer.

De førende i mesterskabet havde også skrækkelige løb.

Felipe Drugovich (Virtuosi) og Vestis teamkammerat Théo Pouchaire blev 13 og 14.

