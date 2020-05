Transfercirkus i F1: Langt fra overstået

Kørerkabalen, som sendte Carlos Sainz Jr. til Ferrari, Daniel Ricciardo til McLaren og sætter spørgsmålstegn ved Sebastian Vettels fremtid i Formel 1, blev afviklet inden for ganske kort tid.

Men sagaen om denne sæsons transfercirkus er langt fra overstået.

I hvert fald ikke hvis man skal tro Kevin Magnussens teamkammerat hos Haas, Romain Grosjean, som også er Formel 1-kørernes repræsentant i grandprix-kørernes organisation.

Særligt Sebastian Vettels exit fra Ferari efter denne sæson kom bag på franskmanden.

- Jeg var overrasket over nogle af beslutningerne. Jeg ville formentlig ikke have gjort det samme. Men jeg synes, at en af de store overraskelser var Sebastian. Jeg var ret overbevist om, at han ville fortsætte med Ferrari, siger Romain Grosjean i en vodcast med Sky F1.

- Derefter udspillede tingene sig på en interessant måde. Jeg tror langt fra, at det er overstået. Der er stadig et sæde hos Renault, og du hører rygter om Alonso. Så hvorfor ikke?

- Jeg tror, der stadig foregår masser af ting. Sagaen er endnu ikke ovre, mener franskmanden.

Hvilke valg Grosjean selv ville have truffet eller gjort anderledes, vil han imidlertid ikke svare på.

- Jeg skal ikke skabe problemer for mig selv. Vi har alle vores holdninger og forventninger. Det var interessant at følge, og der var tydeligvis nogle samtaler i kulissen, nogle ting som skete, og nogle folk som har gjort et virkelig godt stykke arbejde, siger han.

Rygterne om et Fernando Alonso-comeback hos Renault opstod, lige så snart Ferrari og McLaren havde annonceret rokaden.

Om nogen kender Romain Grosjean til teamet fra Enstone og Fernando Alonso. De var holdkammerater, da spanieren senest vendte tilbage til Renault. Alonso kørte for teamet 2003-2006 og igen 2008-2009 efter det første ophold hos McLaren.

- Han er naturligvis en fremragende kører, og han har altid arbejdet hårdt. Men han har allerede gjort comeback for Renault, og det var ikke i den bedste bil tilbage i 2009; det kan jeg selv bevidne. Dengang fungerede det ikke.

- Helt sikkert ville det være positivt, men det fjerner også et sæde, og der er ikke mange tilbage, siger Grosjean.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Romain Grosjean var teamkammerat med Fernando Alonso hos Renault en halv sæson i 2009. Foto: Tim Chong/Reuters/Ritzau Scanpix

Se også: - Jeg er gået over stregen

Se også: Ferrari klar til historisk skridt

Se også: Sandheden bag F1-chok: Alt andet end penge

Franskmanden fortæller også, hvordan kørerne har været meget involverede i samtalerne om, hvordan man kan få sæsonen startet.

- Vi har en WhatsApp-gruppe, og den har været meget aktiv, må jeg sige. Mange debatter om forskellige emner.

- Vi prøver at være så involverede som muligt og prøver at hjælpe holdene, så vi kan køre racerløb igen hellere tidligere end sent, siger han.

Formel 1 har til hensigt at starte sæsonen i juli i Østrig. En endelig kalender ligger dog fortsat ikke klar.

Senest er der skabt tvivl om Storbritanniens Grand Prix, efter landet har indført 14 dages karantæne for indrejsende uden planer om undtagelser for professionel sport.

Lundgaards store chance: Smutvejen til F1

Sat til vægs af Sainz: Kevin skakmat

Banerekorder vil blive smadret: Mere fly end racerbil