Tre F1-sæder besat: Nu er kun et ledigt

Et af de mest eftertragtede sæder i F1 er nu officielt besat, og det blev Alexander Albon, der fik lov at beholde sin plads i Red Bull-raceren.

Det bekræfter holdet nu officielt.

Efter sin forfremmelse fra søsterteamet Toro Rosso har den talentfulde thai været i top 6 ved alle løb.

Den 23-årige racerkører blev rykket op efter Ungarns Grand Prix, hvor han tog over for Pierre Gasly, der slet ikke kunne få tingene til at spille i den bil, som Max Verstappen fik så meget ud af.

Herefter fik Albon ni løb til at bevise sit værd, men allerede efter syv stk. kunne Red Bull sige, at de havde set nok og gav ham nøglerne til 2020-bilen.

- Alex har har præsteret ekstremt godt siden debuten, og hans resultater taler for sig selv, siger teamchef Christian Horner.

Foto: Maxim Shemetov/Ritzau Scanpix

- Det har været 12 fantastiske måneder for mig. Jeg kunne ikke have forestillet mig, at det ville gå sådan. Dejligt at det blev offentliggjort, så kan man gå lidt mere afslappet ind til de sidste to løb, siger Albon.

Hans bedste resultat er en fjerdeplads i Japan, men præstationen i Tyskland i Toro Rosso-bilen, hvor han blev nummer seks, er også værd at fremhæve.

Kun en plads ledig

Også Toro Rosso bekræfter kørerne til næste sæson, og det mindre team holder fast i kørerne Daniil Kvyat og Pierre Gasly.

- Denne unge, men erfarne duo vil sammen med en forhåbentlig bedre bil vil være de største faktorer for at få succes i 2020, siger teamchef Franz Tost.

Nu er der kun en plads ledig i F1-feltet, nemlig i Williams-raceren. Her skal det blive interessant at se, hvem George Russell får som makker.

