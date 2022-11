Tredje dansker i 24 år: Mercedes-debut til F1-håb

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): Klokken var kun lige rundet 09.00 i Abu Dhabi, da Frederik Vesti, som den kun tredje danske racerkører i dette årtusinde rullede ud på en racerbane i en aktuel Formel 1-racer.

Siden Jan Magnussen sluttede sin F1-karriere i 1998, har kun Nicolas Kiesa og Kevin Magnussen kørt officielle sessioner i det nyeste materiel.

For ti år kørte Kevin Magnussen den såkaldte ‘young driver’-test for McLaren, hvilket første til Formel 1-forfremmelse et år senere.

Nu tager Frederik Vesti endnu et vigtigt skridt mod sin drøm om at blive den næste dansker i motorsportens fineste klasse.

De sidste gode råd fra George Russell før dagen går i gang. Foto: Jan Sommer

Henover ni timer tirsdag skal den 20-årige jyde teste næste sæsons Pirelli-dæk for Mercedes. Det er hans første smagsprøve på en Formel 1-racer, hvis grænser han kun kender fra det tyske teams simulator.

I efteråret har Vesti været fast simulatorkører som støtte for George Russell og Lewis Hamilton under grandprix-weekender. Denne test er en belønning for det arbejde og endnu et skridt i Mercedes’ talentprogram.

Hvert team stiller med to biler, hvor den ene er allokeret til en kører med maksimalt to grandprixers erfaring.

Her triller Frederik Vest problemfrit ud af garagen. Foto: Jan Sommer

Hos Mercedes kører George Russell den anden bil om formiddagen, mens Lewis Hamilton overtager til eftermiddag.

De øvrige ‘unge kørere’ til testen er: Robert Shwartzman (Ferrari), Oscar Piastri (McLaren), Jack Doohan (Alpine), Liam Lawson (Red Bull), Logan Sargeant (Williams), Nyck de Vries (Alpha Tauri), Felipe Drugovich (Aston Martin), Théo Pouchaire (Alfa Romeo) og Pietro Fittipaldi (Haas).

Christian Lundgaard og Marco Sørensen har også prøvet kræfter med F1-materiel inden for de seneste årtier. Her har der været tale om to år gamle biler eller endnu ældre til opvisninger.

