Tricky beslutning venter Kevin

Oven på en bedre fredag end Haas-teamet har haft længe, venter der en tricky beslutning for Kevin Magnussen og danskerens ingeniører.

I første omgang meddelte teamet, at både Romain Grosjean og Kevin Magnussen i Rusland skulle benytte den såkaldte hybrid-udgave af VF19'eren, som bygger på den oprindelige Melbourne-racer, og som teamet nu har til rådighed til begge sine kørere.

Alligevel besluttede teamet at sende danskeren ud på seneste specifikation (hvad vi kalder Hockenheim-udgaven) til fredagens træninger. Teamchef Günther Steiner indikerede allerede i Singapore, at det var en god idé, fordi denne bil havde været ganske hæderlig under løb.

Set udefra var der ingen klare svar om, hvilken af bilerne der var bedst i Sochi, selv om det at dømme ud fra kørernes kommentarer var hybrid-versionen.

- Det var faktisk en ret god dag. Jeg var tier i første træning, men fik ikke sat en omgang i anden træning på bløde dæk. Jeg havde lidt udfordringer og gjorde kørehøjden så lav som muligt, hvilket kostede låste hjul, siger franskmanden.

Foto: Maxim Shemetov/REUTERS/Ritzau Scanpix

- Alligevel synes jeg, det var en god dag. Løbsfarten så ikke dårlig ud, og bilen føltes okay. Vi lavede også lidt aero-tests i dag, skiftede frontvinge og den slags. Vi arbejder med lidt forskellige ting til i morgen, men vi var positivt overraskede, siger han.

Siden eksperimenterne med to specifikationer begyndte i juli på Silverstone har Romain Grosjean siddet i den gamle racer og konstant fortalt til debriefingerne, hvordan han synes bedre om den. Derfor har Kevin Magnussen glædet sig til at prøve hybridvarianten, som minder mere om den oprindelige end den seneste udgave.

Noget tyder dog på, at danskerens racer heller ikke er helt håbløs. Trods trafik var han hurtigere på den enkelte omgang. På de såkaldte long runs synede han hurtigere på brugte softdæk end sin kollega og nok så vigtigt holdt de længere.

- Jeg tror, vi er, hvor vi forventede. Vi ser okay ud i løbstrim - i hvert fald på det første stint (soft), for vi nåede ikke meget på det andet (medium). Vi forlængede det første stint for at prøve at lære mere om det bløde dæk. Det ser okay ud, men kunne være bedre, siger danskeren.

Teamchef Günther Steiner var - Haas' generelle kvaler i denne sæson taget i betragtning - rimelig godt tilfreds:

- Farten ser ud til at være lidt bedre end i de seneste løb. Lad os se, hvad vi kan i morgen, men det ser bedre ud sammenlignet med tidligere fredage.

