Trist afsked: - Fortjener bedre

Kevin Magnussen og Romain Grosjean ville ønske, at de kunne levere et par gode resultater som afsked til Haas-teamet, men det vil kræve mirakler

SAKHIR (Ekstra Bladet): Nogle af Haas-teamets største resultater er leveret på Bahrain International Circuit.

I 2016 i teamets andet løb scorede Romain Grosjean en meget overraskende femteplads. Præstationen gentog Kevin Magnussen i 2018.

Sådanne placeringer kan de skyde en hvid pind efter søndag.

I den uudviklede VF-20’er med sin svage Ferrari-motor kørte duoen næsten identiske tider med Magnussen på 18. pladsen og Grosjean som 19’er.

Der er ikke just måden, de gerne vil sige farvel på.

- Jeg føler, at det er lidt trist. Jeg har investeret mange kræfter i projektet, og hvis man husker vores første år her, sluttede jeg femmer. Det føles som en evighed siden. For alle er det trist, for teamet fortjener mere med den måde, de arbejder på. Men det er, hvad vi har, og der sker ingen mirakler, siger Grosjean til Ekstra Bladet.

Kevin Magnussen prøver at få det bedste ud af den sidste tid .

- Det er stadig sjovt, selv om det ikke er lige så sjovt, som når man er med fremme. Det er stadig en cool bil at køre, hvilket jeg nyder. Og det er en stadig en Formel 1-bil.

- Sammenlignet med de andre Formel 1-biler er den ikke særlig god, men sammenligner du den med en hvilken som helst anden racerbil, er den super-super hurtig, siger Magnussen.

- Det er svært at forstå, når man ser på tiden til pole-position, hvordan man kan være så meget hurtigere. Det må føles MEGET hurtigt, for selv i den langsomste Formel 1-bil på gridden føles det hurtigt.

Romain Grosjean har gode minder fra Bahrain, men søndag venter der en lang dag på arbejde for franskmanden. Foto: Giuseppe Cacace/Ritzau Scanpix

Lewis Hamilton scorede karrierens 98. pole-position med en tid, der var tre sekunder bedre end Magnussen og et sekund hurtigere end britens tid i fjor i Bahrain.

Til sammenligning var danskeren næsten halvandet sekund langsommere end sin kval-tid sidste år.

Han håber stadig at kunne levere en overraskelse i et af de sidste løb.

- Det ville være fantastisk med nogle flere point. Det er, hvad vi altid sigter efter, selv om det ikke er så nemt i øjeblikket, siger han.

Safetycars på det rigtige tidspunkt eller noget andet ekstraordinært skal der imidlertid til, for selv om Bahrain International Circuit er meget hård ved dækkene, og nogle teams kan komme i problemer, så er det også en bane, hvor man ikke kan skjule manglende fart.

- Jeg håber altid, at jeg kan vinde placeringer i starten, men det er meget nemt at overhale her, så det handler mere om den rigtige strategi og håndtering af dæk. Det ser ud til, at to pitstop er meget sandsynligt.

- Vi så sidste år, hvordan jeg startede sekser og sluttede meget langt nede bagved, fordi vi ikke havde noget fart. Positionen efter første omgang er vigtig, men ikke SÅ vigtig her, siger Magnussen.

