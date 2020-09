Trist Schumacher-melding: Bliver ikke som før

Vi kommer ikke til at se Michael Schumacher, som før hans fatale skiulykke i 2013.

Det fortæller neurokirogen Erich Riederer til den franske tv-kanal TMC ifølge Mirror, der også siger, at den tyske racer-legende højst sandsynligt er i en grøntsags-lignende tilstand, hvor han ikke kan svare sin familie.

- Jeg tror, han er i en tilstand, hvor han er vågen, men ikke svarer. Han trækker vejret, hans hjerte slår og kan nok sidde op og tage små baby-skridt med hjælp, men nok heller ikke mere end det, fortæller neurokirurgen, der har base i Zürich.

- Jeg tror, det bliver maksimum for ham. Er der nogen chance for at se ham, som han var før ulykken? Det tror jeg virkelig ikke.

Schumacher forulykkede for syv år siden på en skiferie i Alperne, hvor han slog hovedet mod en sten. Selvom han havde hjelm på, blev tyskeren lagt i koma i seks måneder.

Siden ulykken er han ikke blevet set offentligt, og der har ikke været givet mange informationer om den syvfoldige verdensmesters helbred.

Jean Todt besøgte i sidste uge Michael Schumacher i tyskerens hjem, og gav en opdatering på hans helbred. Foto: Antonio Calanni/Ritzau Scanpix

Jean Todt, der var chef for Ferrari, mens Schumacher kørte for teamet, besøgte i sidste uge Schumacher i hjemmet tæt på Geneva-søen. Her fortalte franskmanden, at Schumacher kæmper, og at familien og sygeplejerskerne er fantastiske til at hjælpe ham.

Søn med succes

Michael Schumacher er en af de største stjerner, der har været i motorsport, og nu imponerer hans søn Mick Schumacher også.

Han kører Formel 2, og med fire løb tilbage ligger han lige nu nummer 1 i den samlede stilling, og der kan ikke gå mange år før, han går i sin fars fodspor og får et sæde i Formel 1.

Han har 161 point i den samlede stilling, hvor danske Christian Lundgaard ligger nummer tre med 145 point.

