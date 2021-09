Triumferer til hollandsk rave

Med et års forsinkelse vendte Formel 1 tilbage til Holland til et brag af en fest.

Sol over Zandvoort, vind i håret, orange røgbomber i næsen og præcist den vinder, som de 70.000 fans på tribunerne drømte om.

Max Verstappen gjorde det meste af arbejdet med sin poleposition lørdag og hurtige reaktioner, da lamperne gik ud søndag.

For selv om den moderniserede Zandvoort er fed at se på med sin rytme, niveauforskelle og hældninger, så er overhalinger næsten lige så svære som i Monaco.

Efter sammenstød og skuffende resultater på Silverstone og Hungaroring har hollænderen vundet de sidste to grandprixer og overtager dermed igen førstepladsen i verdensmesterskabet foran Lewis Hamilton.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Godt pumpet op af Heineken og eurodance blev der festet på de orangeklædte tribuner, så man skulle tro, at man var til rave i 90’erne.

Der var dækket op til dans, og stjerne-dj'en Tiësto fundet frem til at vifte med det ternede flag.

Ingen tvivl om, at så længe Max Verstappen er i Formel 1, vil der være grundlag for fest på hjemmebanen ved kysten nord for Amsterdam.

På forhånd fortalte arrangørerne, at en million hollændere viste interesse for billetter. SÅ populær er Verstappen på de kanter, om end der uden corona kun er plads til 100.000 fans.

Hele ugen har der været festivalstemning på de kanter, som få løb i kalenderen er i stand til at matche.

Selve løbet var en taktisk affære, som Red Bull og Max Verstappen aldrig slap grebet om.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Mercedes forsøgte en taktisk knibtangsmanøvre uden for alvor at bringe tvivl om sejren.

Feltet var delt lige over i et- og to stopsstrategier, men mest spænding var der om, hvorvidt der ville ryge et dæk til allersidst, når de var slidt ned til fælgene.

Men Mercedes havde også sine problemer med dækslid og måtte nøjes med en andenplads til Lewis Hamilton og tredjeplads til Valtteri Bottas.

Pierre Gasly fortsætter med at imponere. Franskmanden holdt begge jagtende Ferrari bag sig og forsvarede sin fjerdeplads.

Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Med en femte- og syvendeplads lykkedes det alligevel italienerne at overhale McLaren i den tætte kamp om tredjepladsen i konstruktør-VM.

Som vikar for coronaramte Kimi Räikkönen fik den populære polak Robert Kubica sin 98. start i Formel 1. Han gjorde det hæderligt og undgik sidstepladsen, som gik til Mick Schumacher for Haas.

