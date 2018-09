Trods Alonso-ballade: Dommerne gør Haas en tjeneste

I praksis hjælper det Haas-teamet, at stewards undlod at uddele straf til Fernando Alonso: - I det mindste bliver han foran de folk, som vi rent faktisk kæmper imod, siger teamchefen

MONZA (Ekstra Bladet): På Haas-pitvæggen havde teamchef Günther Steiner bange anelser allerede, da Kevin Magnussen og Romain Grosjean lagde an til deres sidste kvalifikationsomgang i Q2.

Et par minutter senere betød endnu en konflikt mellem spanieren og hans danske stjerne, at Haas for første gang i syv løb kun havde en racer med i kval-finalen.

- Jeg så dem køre ud sammen bag Alonso og tænkte: Nu går det løs. Men jeg ville ikke sige noget og virke paranoid, men så skete det. Det er altid det samme. Der er en trend. Alonso havde intet at tabe, men det havde vi, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

Dommerne undlod at skride ind, hvilket i praksis er en hjælp til Haas-teamet.

- Alonso fik ingen straf, så i det mindste bliver han foran de folk, som vi rent faktisk kæmper imod. Denne gang lykkedes det faktisk dommerne at gøre os en tjeneste ved at undlade at træffe en beslutning, som kunne have skabt røre, siger han.

Hån fra spanieren rettet mod både Kevin Magnussen og teamkammeraten Romain Grosjean ryster teamchefen kun på hovedet af.

- Alonso klager meget, men over mange, siger han.

- Det er nemmere at slå på folk som os; et lille team, en underhund som gør det godt. Det er den oplagte reaktion fra veletablerede teams og kørere, som ikke bryder sig om det næste kuld, der er på vej. Men jeg mener ikke, at det er særligt rettet mod Kevin. Nu er det lang tid siden, at han har været ved stewards. Måske savnede de ham, siger Steiner.

Foto: Jan Sommer

Kevin Magnussens skarpe udtalelser om Fernando Alonso efterfølgende bliver modtaget meget forskelligt alt afhængigt nationalitet. I Spanien får danskeren naturligvis skylden ofte efterfulgt af en bemærkning om, hvordan Fernando Alonso har vundet to verdensmesterskaber og Le Mans, mens Magnussen kun har stået på podiet en enkelt gang.

Hvad det har at gøre med den aktuelle situation, følger ikke dansk logik. Til gengæld siger det en del om, hvordan der blev set vidt forskelligt på kørere.

Som den britiske journalist Chris Medland konstaterer:

- Når man ser på onboard-billeder, og hvordan Magnussen fanger Alonso, er det med et træk, som ville blive bedømt som genial opportunisme. Hvis rollerne altså var byttet rundt.

Kvalifikationen blev årets mest intense for teamet, og Romain Grosjean var yderst tæt på at blive sendt ud i Q1. Sølle en tusindedel af et sekund skilte franskmanden (1.21,887) fra Sergio Perez (1.21,888) og Charles Leclerc (1.21,889).

- Vores strateg troede, vi havde en margen på otte tiendedele i Q1, hvilket viste sig ikke at være tilfældet. Vi grinte af det efterfølgende. Den store overraskelse var både Williams og Renault. Vi troede, vi bare skulle under 1.21,9 minutter, men tydeligvis kørte alle meget hurtigere end forudset, forklarer Romain Grosjean.

Franskmanden havde i Q2 den bedste udsigt til balladen mellem Alonso og den danske teamkammerat.

- Jeg kørte bag dem og fik et fornemt træk ned, før de pludselig var væk. Jeg føler med Kevin, for vi kunne have haft begge biler i Q3 igen, siger Grosjean.

Foto: Jan Sommer

Fra sin startposition som sekser har franskmanden gode chancer for at score solide point i kampen mod Renault, men Kevin Magnussen opgiver ikke på forhånd. Han starter 11’er og dermed forrest af de kørere, som får frit dækvalg.

- Løbet er langt, det er Monza, så man kan overhale, og vi har en god bil. Jeg er optimist, siger danskeren.

- Jeg tror, vi er ret lige i midterfeltet, hvad farten i løbstrim angår, så det bliver afgørende, hvordan man passer på sine dæk.

Flere racere er ude af position. På grund af straffe starter Daniel Ricciardo (Red Bull) og Nico Hülkenberg (Renault) således bagerst.

Italiens Grand Prix begynder klokken 15.10 - følg med på ekstrabladet.dk

