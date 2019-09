Trods 'idiotisk' dommer: Russisk thriller udløser Kevin-point

Haas-boss Günther Steiner bandede dommerne langt væk, men med fantastiske kørsel til sidst lykkes det alligevel Kevin Magnussen at sikre to sjældne Haas-point

Grandprixet i russiske Sochi er ikke en af de destinationer, som mange i Formel 1-cirkusset holder af.

Kevin Magnussen er en af undtagelserne, for danskeren har leveret nogle af sine bedste løb netop her. Kun Albert Park i Australien er han kommet fra med flere point.

2019-udgaven udviklede sig til en gedigen russisk thriller, hvor Kevin Magnussen med fantastisk kørsel på de sidste omgange formåede at holde fat i niendepladsen og to tiltrængte point til Haas, mens Ferraris strateg formåede at smide sejren til Mercedes' Lewis Hamilton.

Men det holdt hårdt.

Løbet blev vakt til efter en safetycar samlede feltet. For en stund holdt den danske Haas-kører fast i sjettepladsen, som han aldrig ville kunne holde fast i med en Red Bull-racer lurende lige bagved.

Det definerende øjeblik i løbet var imidlertid, da Racing Points Sergio Perez slap forbi. Danskeren var af banen, men kørte ikke korrekt gennem de små flag, som er sat op for at straffe kørere, der ryger af banen.

Stewards takserede den forseelse til fem sekunders tidsstraf, hvilket for en stund sendte Magnussen ud af pointene. En fremragende afslutning betød dog, at den danske Haas-kører fik lagt tilstrækkelig afstand til både Lance Stroll på 11. pladsen og Nico Hülkenberg på 10. pladsen.

- Så du er nier. Du tabte en placering på grund af straffen. Men på grund af din fantastiske kørsel til sidst, holdt du Hulkenberg standen med et sekund, konstaterede løbsingeniør Gary Gannon over radioen.

Teamchef Günther Steiner har et anstrengt forhold til Formel 1's stewards, hvilket han ikke var bange for at gøre opmærksom på via radioen.

- Gutter, det er Günther, hvis det ikke var for den idiotiske dommer, ville du have været otter. Tak til alle for et godt stykke arbejde. Tak til Kevin for flot kørsel, sagde han.

- Tak makker, sikke en omgang 'bullshit', kvitterede danskeren.

Straf eller ej. De to point var tiltrængt, og de første teamet scorede siden Tyskland. På mange måder er der for det kriseramte team masser af positive elementer at tage med fra Rusland, hvor introduktionen af deres såkaldte hybrid-racer viste sig at være en succes.

Pointene blev grundlagt via en af Kevin Magnussens klassiske superstarter. Selv om han startede 13'er og Romain Grosjean otter fik danskeren allerede overhalet sin teamkammerat på første omgang.

Franskmandens uheldige sæson fortsatte, da han og Daniel Ricciardo kort efter blev torpederet af Antonio Giovinazzi og udgik.

Race på Sochi Autodrom er sjældent voldsomt ophidsende, men så er det godt, at man har Ferrari til sørge for underholdningen - ikke mindst i begyndelsen af løbet.

De interne stridigheder mellem den firedobbelte verdensmester Sebastian Vettel og den unge løve Charles Leclerc udspillede sig på den offentligt tilgængelige radio og var svært underholdende og lige til en sæbeopera.

Turen ned til banens første rigtige sving er lang, hvorfor der er gode slipstrøm-muligheder og pole-position ikke har de samme fordele som andre steder. Ferrari havde derfor på forhånd besluttet, at Sebastian Vettel skulle ligge i sin teamkammerats slipstrøm og overhale uden at Leclerc måtte forsvare sig for at undgå sammenstød og sikre to røde racere i front.

Planen var så, at de skulle bytte senere.

Da teamordren kom, ignorerede Sebastian Vettel den. Altså manden som forleden belærte sin unge rival om, at ingen kører er større end teamet.

Nok engang var formstærke Charles Leclerc IKKE tilfreds, og han holdt heller ikke sit løfte fra tidligere på ugen om at undlade at gøre opmærksom på via radioen.

Som det blev tid til pitstop-runden, skred Ferrari imidlertid ind og byttede rundt på sin kørere der. Nemesis ramte Sebastian Vettel lidt senere, da hybrid-systemet fejlede i Ferrari-motoren.

Det fremprovokerede en virtuel safety car, som kort efter blev afløst af en rigtig safetycar, da George Russell mistede kontrollen over sin Williams.

Timingen var rigtig god for eksempelvis Haas og Kevin Magnussen, men her tabte Ferraris strateg tilsyneladende sutten. Charles Leclerc førte løbet og alligevel valgte de at pitte ham en ekstra gang, hvilket resulterede i, at han kom ud bag Mercedes-duoen.

Der blev han resten af løbet.

