Trods langgaber: Bonus til Haas

YAS ISLAND (Ekstra Bladet): I Haas-garagen blev der jublet efter sæsonfinalen, selv om Abu Dhabis Grand Prix blev så kedelig en forestilling, at man nærmest glædede sig til at se Qatar spille åbningskamp til fodbold-VM.

Men dagens vigtigste mission lykkedes: Haas-teamet slutter som nummer otte i konstruktør-VM, selv om hverken Kevin Magnussen eller Mick Schumacher scorede point.

For det gjorde Alpha Tauri heller ikke, så Kevin Magnussens team holder sit forspring på to point.

Grunden er penge.

Både i teamets og teammedlemmernes lommer. Og det er stor forskel på ottende- og niendepladsen.

- Det handler om cirka ti milllioner dollar (75 millioner kroner). Jeg kender endnu ikke det præcise tal, bekræftede teamchef Günther Steiner tidligere søndag til Ekstra Bladet

For teammedlemmerne gør det også en forskel.

Ottendepladsen giver en lille bonus, men niendepladsen gør ikke.

Og der har ikke været mange bonusser i de seneste år!

Kevin Magnussen forsøgte ligesom Valtteri Bottas en alternativ strategi, men det gav ikke bonus for nogen af dem. Foto: Jan Sommer

Max Verstappen vandt for 15. gang i denne sæson, men desværre for Red Bull og Sergio Pérez var det foran Charles Leclerc, som bliver nummer to i VM.

Red Bull Racing har dermed stadig til gode at slutte på de to forreste placeringer i kørernes verdensmesterskab.

Sidste års sæsonfinale i Abu Dhabi var yderst kontroversiel, og her taler vi ikke kun afgørelsen. På første omgang satte Max Verstappen en overhaling ind på Lewis Hamilton, briten kørte af banen, men beholdt sin position, hvilket stewards tillod.

Ikke mange forstod det i situationen.

Præcist det samme skete i år. Denne gang var det Carlos Sainz, som satte en overhaling ind på Hamilton. Briten kørte af og beholdt igen positionen.

Men denne gang fik han besked af stewards på at give positionen tilbage, hvilket skete straks.

Og det var nogenlunde det med dramaet.

Banen i Yas Marina skaber sjældent godt racerløb, og det hele handlede om, hvorvidt man kørte en et-stopper eller en to-stopper.

Fra sin startposition som 16’er gamblede Kevin Magnussen og Haas og forsøgte en omvendt et-stopper. Det var ikke nogen særlig god idé, og kun topholdene fik noget godt ud af at prøve med en et enkelt stop.

- Barskt løb, men vi fik det ud af det, vi kom for, sagde danskeren over radioen.

Foto: Jan Sommer

Mick Schumacher fik nu heller ikke noget godt ud af sin to-stopper. Tyskeren startede 12’er og sluttede 16’er lige foran sin danske kollega.

Undervejs pådrog han sig fem sekunders straf ved lidt klodset at køre op i Nicholas Latifi.

I sit foreløbigt sidste løb i Formel 1 sluttede Sebastian Vettel (Aston Martin) på tiendepladsen til et enkelt point godt hjulpet af, at Lewis Hamilton måtte udgå med et teknisk problem kort før ternet flag.

Fernando Alonso udgik også i sit sidste løb for Alpine. Dermed taber spanieren en sjælden duel til en teamkammerat.

