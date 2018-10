Trods møgvejr: Lovende udlæg fra Haas

Under våde forhold lagde Romain Grosjean sig i toppen af midterfeltet sammen med Renaults Carlos Sainz

AUSTIN (Ekstra Bladet): Koden til Circuit of the Americas har Haas aldrig rigtig knækket, selv om det er den bane, teamet allerhelst vil præstere på.

Foran hjemmepublikummet og den udsolgte særlige fansektion ‘Haas Hill’ er målet begge racere i pointene, så forspringet til Renault mindskes.

Under svære betingelser var førsteindtrykket lovende.

Vejret i Texas er udsædvanligt køligt og vådt for årstiden, hvorfor kun regnvejrsdæk og intermediates var i brug under første træning.

Kevin Magnussen i aktion på Cota, som bane i Texas forkortes til. Foto: MARK THOMPSON/Ritzau Scanpix

Tiderne i det tætte midterfelt er derfor svære at sammenligne, fordi det har så stor betydning, hvornår omgangen er sat. Jo tørrere forhold, jo hurtigere kunne man køre.

Romain Grosjean satte imidlertid et hurtigt pejlemærke under våde forhold, som rakte til at være ottendehurtigst, da sessionen var overstået.

Hans danske teamkammerat blev kun noteret for 16. hurtigste tid næsten 0,8 sekunder bagefter. Sammenligner man Haas-duoen sektortider, tegner der sig imidlertid et mere lige billede.

Så er Kevin Magnussen ‘kun’ 0,178 sekunder bagefter.

Lewis Hamilton kan søndag sikre sin femte VM-titel, hvis han vinder løbet, og Sebastian Vettel bliver treer eller ringere.

Mercedes-duoen kørte en kort første træning. men var alligevel klart hurtigst.

Den snart femdobbelte verdensmester Lewis Hamilton lagde hurtigt fra land. Foto: AP

Et team er bagud på point fra start. Hos Toro Rosso benytter man nye modificerede Honda-motorer i USA, hvorfor Pierre Gasly og Brendon Hartley starter bagerst til løbet.

Til fredagens anden træning er der 60 procents sandsynlighed for mere nedbør.

Følg den live på ekstrabladet.dk fra klokken 21.00 dansk tid.

