Trods ny skuffelse: - Jeg gør fremskridt

Kevin Magnussen tabte endnu en duel til Nico Hülkenberg, omend danskeren selv mener, at der er fremgang at spore

MONZA (Ekstra Bladet): Med Gene Haas i garagen fik teamejeren endnu et eksempel på Nico Hülkenbergs evne til at stemple ind under tidtagning, når det gælder.

Den skarpe tysker kvalificerede sig 13'er til Italiens Grand Prix, mens Kevin Magnussen blev elimineret Q1 for niende gang i denne sæson. Danskeren starter næstsidst foran Lance Stroll (Aston Martin).

Netop canadieren betød, at Magnussen ikke fik en fair chance for at sætte en sidste tid.

For at undgå de klassiske trafikpropper på Monza må kørerne maksimalt bruge 1,41 minutter på en omgang - tidligere har man nærmest set parkerede biler i den sidste sektor.

På Monza får Haas - igen - en svær tid med at hænge på de hurtigste under grandprixet. Foto: Tariq Mikkel Khan

Magnussen endte med at tilbringe sit sidste forsøg i Strolls gearkasse.

- Jeg løb tør for tid, og Stroll overhalede mig på sin ud-omgang. Jeg var på en langsom omgang og skulle prøve at køre så langsomt som muligt for at få dæktemperaturerne ned. Han overhalede mig, og jeg kunne ikke komme forbi ham igen. For at undgå en straf var jeg nødt til at starte så tæt på ham som muligt, forklarede danskeren til Ekstra Bladet.

Fejlede med balancen

Kropssproget og resultatet sagde noget andet, men Magnussen mener alligevel, at det går den rigtige vej for ham i en sæson, hvor bilen under tidtagning ikke vil, som han vil.

- Jeg er to tiendedele bag Nico, som er meget tilfreds med bilen. Jeg synes, jeg gør fremskridt og ikke er så langt bagefter. Faktisk har jeg været foran det meste af tiden under træning.

- Jeg tror bare, at jeg gjorde fejlede med balancen i bilen på det hårde dæk. Jeg fik en masse understyring på det. Ideelt set forventer du, at balancen er den samme bare med mindre greb.

For anden gang i år forsøgte F1 sig med obligatoriske dæktyper under tidtagning, hvilket ikke er nogen fordel for de mindre teams. Hurtigere biler klarer sig bedre på hårde dæktyper, mens de bløde kan få en ringe bil til at se bedre ud.

Farten fra tredje træning til tidtagningen formåede Magnussen ikke at overføre. Foto: Tariq Mikkel Khan

- Det så ellers hæderligt ud på det bløde dæk i anden og tredje træning. Balancen på det hårde dæk var ret anderledes under tidtagningen, hvilket fangede mig på det forkerte ben. Vi må prøve at gøre fremskridt i løbet, sagde Magnussen.

Svær søndag

Teamchef Günther Steiner roste Nico Hülkenberg for at nå Q2 - vel at mærke uden at få en ordentlig slipstrøm.

- Med Kevin ødelagde situationen med Stroll hans sidste omgang. Jeg ved ikke, om han kunne køre hurtigere, men med disse tidskrav og folk på forskellige programmet kan det være svært at styre.

- Vi må se på, hvordan vi gør det bedre. Hvordan vi undgår straf og stadig får en slipstrøm eller i det mindste ikke havner i trafik, sagde teamchefen.

For begge Haas-kørere venter en svær søndag. Det vil være meget overraskende, hvis de på en bane som Monza kan nærme sig top ti.