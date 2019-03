Trods pinligt deja-vu: Bravissimo, Kevin

Den totale nedtur lurede, da Haas-mekanikerne igen kiksede et pitstop, men en sjetteplads til Kevin Magnussen gør, at teamet forlader Australien med løftede hoveder

MELBOURNE (Ekstra Bladet): Bravissimo!

Haas’ chef-aerodynamiker Ben Agathangelou var et stort smil, da han lykønskede Kevin Magnussen med sjettepladsen i Australiens Grand Prix, kort før den 26-årige dansker hastede mod lufthavnen.

Agathangelou og hans team har igen fra starten af sæsonen bygget en rigtig, rigtig solid Haas-racer. Som i Australien åndede Ferrari i nakken, flirtede med Red Bull under kvalifikationen og toppede midterfeltet på rå fart. Uden held og tilfældigheder.

- Jeg kan ikke sige, hvad vi er resten af sæsonen. Men i denne uge ja. Vi var ‘best of the rest’, siger Kevin Magnussen.

Titelsponsoren Rich Energys chef Williams Storey har med sit entourage fejret den lovende sæsonstart hele weekenden foran Haas-teamets lejr i paddocken. De var stadig i godt humør søndag aften, mens mange af teammedlemmerne tager fra Melbourne med en halvdårlig smag i munden oven på endnu løb spoleret af et kikset pitstop.

Et sublimt race fra Kevin Magnussen råder ikke helt bod på det.

- Vi tager herfra med blandede følelser, som du kan forestille dig, sagde Günther Steiner til Ekstra Bladet inden afgang.

- Lad os starte det med det gode: Vi er konkurrencedygtige. Kevin kørte et fantastisk løb. Bilen er god. Vi kvalificerede os som sekser og syv og kommer herfra med en sjetteplads og otte point. Sammenlignet med nul point sidste år.

Foto: Haas F1 Team

Se også: Haas på randen af kollaps: Kevin dagens helt

Se også: Fejlfri Kevin: Bilen er RIGTIG god

Se også: Irriteret over Netflix

- Vi ligger nu nummer fire (i VM-stillingen), og sidste år lå vi sidst. Vi har to points forspring til femtepladsen; det er det positive.

- Det negative er, at det kunne have været meget mere, hvis vi ikke havde haft det deja-vu fra sidste år med Romains pitstop, fortsætter teamchefen.

- Helt generelt er der mere positivt end negativt og derfor ser du mig ikke i tårer eller nedtrykt.

- Nu kender vi potentialet i bilen. Vi skal bare trække det ud af den og gøre et godt stykke arbejde, siger han.

Begge Renault storsatsede til start. Daniel Ricciardos tur gennem græsset i forsøg på at overhale Sergio Perez kostede hans løb, mens Nico Hülkenberg vandt tre placeringer. Kombineret med en langsom start til Grosjean havde franskmanden næppe sluttet højere end otter.

Men det havde stadig været en glimrende start for teamet i stedet for et pinligt deja-vu.

- Jeg vinder sgu nok det her

Karriere-knusere, rookies og Magnussen-duel