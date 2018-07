Trods rodet dag til Kevin: Haas-boss positivt overrasket

HUNGARORING (Ekstra Bladet): På grund af sit forholdsvist langsomme layout var Hungaroring uden for Budapest en af de baner, som Haas-teamet ankom til med en vis skepsis og uden forventning om at være lige så dominerende i midterfeltet som de seneste uger.

Frygten blev gjort til skamme af Romain Grosjean, som ikke alene var hurtigst efter topholdene under træning, men med markant afstand - næsten et halvt sekund - til Renault og Toro Rosso som de nærmeste forfølgere.

- Jeg er positivt overrasket over på en fredag at have det forspring. Helt ærligt havde jeg ikke forventet det, siger Günther Steiner til Ekstra Bladet.

I den forbindelse betyder det mindre, at Kevin Magnussen i kval-simulationen var langt efter teamkammeraten og nede som 13’er.

- Jeg havde en lidt rodet dag, men bilen føltes god, og farten er der. Nogle dage er der meget trafik og andre småproblemer, som betyder, at man ikke får sat en omgangstid på tavlen. Men man får stadig en fornemmelse og data, så jeg er ikke bekymret, siger den 25-årige dansker.

Over radioen klagede han et par gange over den nye motor fra Ferrari, men der viste sig ikke at være noget galt med den.

- Jeg kan kun sige, hvad jeg føler, og det var forkerte indstillinger og ikke noget problem som sådan.

Teamchefen Günther Steiner uddyber:

- Den satte ud nogle gange, de ændrede indstillingerne, og problemet løste sig selv. Jeg kender ikke detaljerne, men det havde noget at gøre med MGU-K’en (en del af hybridsystemet), som ikke leverede al motorkraft hele tiden.

Både Sauber og Haas benyttede til træningen en ny opdateret Ferrari-motor. Selv om der stadig ikke har været skruet helt op for den, og Hungaroring ikke tørster efter motorkraft som andre baner, kunne både Romain Grosjean og Kevin Magnussen mærke et lille fremskridt.

I Kevin Magnussens side af garagen er der også skiftet turbo, mens Romain Grosjean er nødt til at benytte sin gamle, fordi han havde en defekt tidligere i år. En udskiftning ville betyde gridstraf.

Fjerde startrække er målet for begge Haas-kørere til lørdagens kvalifikation, som køres klokken 15.

