Trods ydmygelse: - Giver mig ingen tilfredsstillelse

På de sidste omgange af Belgiens Grand Prix udspillede sig en dramatisk jagt, som resulterede i, at Charles Leclerc med nød og næppe fik overhalet Romain Grosjean.

Under normale omstændigheder ville et resultat, hvor den bedste Haas slutter umiddelbart efter begge Ferrari, være strålende, men vi er i 2020, og intet er, som det plejer.

For det var i duel om 14. pladsen af de 17 biler, som gennemførte.

- Det er ærgerligt med enhver position, du taber, men tak gud, at det ikke var om point, sagde teamchef Günther Steiner efterfølgende.

Ferraris problemer blev udstillet af, at Kimi Räikkönen på en 12. plads var bedste kører med Ferarri-motor, og Haas-bossen kan ikke bruge ydmygelsen af det italienske storhold til noget.

Heller ikke hvis det var lykkes for Grosjean at splitte de røde racere.

- Vi kommer ikke her for at slå nogen om 12. eller 13. pladsen. Selvfølgelig er det rart at køre race mod nogen, men at slå nogen, som også kæmper med det hele i øjeblikket, giver mig ingen tilfredsstillelse, siger han.

Tæt konkurrence med Ferrari er ikke så meget værd for Günther Steiner, når det er under omstændigheder som i øjeblikket. Foto: Steven Tee/Haas F1 Team

Franskmanden startede 17’er og blev nummer 15, mens Kevin Magnussen sluttede, hvor han startede - sidst - efter teamet besluttede at smide et ekstra stint ind, hvilket kostede ham en placering.

- Romain gjorde det godt med dækkene, indtil han løb tør for dem til sidst. Med Kevin pittede vi ham til sidst for at sætte softdæk på. Bare for at se, hvordan de fungerede. Det var ikke for performance. Det virkede ikke, men vi prøvede at lære noget, forklarer Steiner.

Eneste lyspunkt for Kevin Magnussen var starten, hvor han snuppede fem placeringer.

- Det var endnu en god første omgang. Den er jeg glad for, men derfra havde jeg bare ikke farten. Og slet ikke på medium-dækket. Jeg var meget langsom på det første stint.

- Jeg overophedede dækkene rigtig meget og kunne ikke få få styr på dem. Da jeg fik det, havde jeg tabt mange af de placeringer jeg havde hentet, siger danskeren.

- Vi skulle have brug for noget hjælp fra vejret. Vi fik en safetycar, men det kom ikke til at ændre det store, siger Magnussen.

Lewis Hamilton tog en overbevisende sejr foran sin teamkammerat Valtteri Bottas og Red Bulls Max Verstappen i det forudsigelige løb, mens Renault-duoen brillerede ved at holde den sidste Red Bull bag sig og sikre fjerde- samt femtepladsen.

Der venter de Ferrari-drevne racere endnu en svær weekend i den kommende uge på fartens tempel i Monza, hvor hestekræfter er mindst lige så vigtige som i Belgien.

