Trøstpræmie til Lundgaard

Nul point i Spanien efter en skrækkelig weekend, men Renaults dansker kan glæde sig over, at flere nøgle-rivaler også havde det svært

En ulykke kommer sjældent alene, hvilket er et passende ordsprog for både Christian Lundgaard og Frederik Vestis besøg på Circuit de Barcelona-Catalunya.

Trængslerne fra Ungarn vendte tilbage hos begge danskere, som med nul point i Spanien taber terræn i F2- og F3-mesterskaberne.

For Christian Lundgaard var det særligt frustrerende, at hans ART Grand Prix-team, som normalt er et af de absolut bedste i kategorien, havde så svært ved at finde håndtere setup og de nye 18 tommers Pirelli-dæk på en bane, hvor teamet normalt dominerer.

- Vi har ingen topfart, kunne man høre Lundgaard sukke over radioen.

Renaults danske akademikører kvalificerede sig kun som nummer 14 og sluttede nummer 11. Teamkammeraten Marcus Armstrong, som sidste år blev toer i F3-mesterskabet, kvalificerede sig kun nummer 19 af 22; newzealænderen udgik i løbet.

Søndag fik Lundgaard en lille trøstpræmie, da de største rivaler i mesterskabet fik problemer.

Banen er så hård ved dækkene, at mange fik problemer med at nå ternet flag.

Både Robert Shwartzman og Renault-rivalen Guanyu Zhou faldt ud af pointene, da de blev tvunget til ekstra pitstop.

Christian Lundgaard sluttede på vejen foran etteren i mesterskabet, Callum Ilott, som nummer otte til et enkelt point, men fik en straf for at have været uden for banen, da han overhalede briten i sidste chikane.

- Jeg synes, det endte positivt, selv om jeg endte med en fem sekunders straf. Jeg synes, det var en fed overhaling efter en tæt fight, men lad mig sige det sådan, at jeg ikke er helt enig med stewards. Men sådan er det, siger Lundgaard.

Faktisk var Callum Ilott enig:

- Jeg forstod ikke helt Christians straf. Lignede et godt træk, skriver han på Twitter.

Danskeren falder til tredjepladsen i mesterskabet med et kobbel af rivaler få point bag sig.

For Frederik Vesti faldt weekenden også fra hinanden i kvalifikationen. Han måtte nøjes med 15. pladsen med Prema-teamkammeraterne på pole-position og fjerdepladsen.

Derfra vil det altid være svært at komme langt nok frem til at kunne gøre en forskel i sprintløbet.

Den 18-årige jyde udgik i hovedløbet med en batterifejl, blev 21’er om søndagen, og en topplacering i mesterskabet er ved at glide ud af hænderne på ham.

Med tre afdelinger tilbage af F3-mester ligger Vesti nummer seks med 70,5 point. Prema-teamkammeraterne Logan Sargeant og Oscar Piastri topper med 131 og 130 point.

F2-stilling efter seks afdelinger 1. Callum Iliott (UNI-Virtuosi) 121 point 2. Robert Shwartzman (Prema) 103 point 3. Christian Lundgaard (ART GP) 87 point 4. Yuki Tsunoda (Carlin) 82 point 5. Mick Schumacher (Prema) 79 point 6. Guanyu Zhou (UNI-Virtuosi) 76 point 7. Nikita Mazepin (Hitech) 75 point 8. Felipe Drugovich (MP) 67 point 9. Louis Delétraz (Charouz) 65 point 10. Dan Ticktum (Dams) 61 point Vis mere Luk

