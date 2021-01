- Tror ikke det er muligt

Du kan opleve Barcelona og Martin Braithwaite direkte i aften - Se Copa del Rey i Ekstra Bladet+ lige her.

I december 2013 var den syvdobbelte verdensmester Michael Schumacher ude for et forfærdeligt uheld, da han styrtede på ski.

Siden da har det været utroligt sparsomt med informationer om tyskerens tilstand.

Sønnen Mick Schumacher er efterfølgende gået i sin berømte fars fodspor og får i denne sæson debut i Formel 1.

- Det må have været ret følelsesladet for ham, da han fandt ud af, at han faktisk fik Haas-sædet, siger Jenson Button, der vandt Formel 1-verdensmesterskabet i 2009, til Planetf1.

- Når du kører, lukker du bare visiret på din hjelm, og det er kun dig, bilen og vejen, men det må have været meget følelsesladet at tænke på sin far.

Den unge tysker får mulighed for at prøve sig af i Formel 1. Foto: Andy Hone / LAT Images

Button mener ikke, at Haas-køreren har talt med sin far om det.

- Jeg er sikker på, at han ville have elsket at have talt med ham om det øjeblik (da han fik en plads i F1, red.), men desværre tror jeg ikke, det er muligt på dette tidspunkt.

21-årige Mick Schumacher har tidligere selv talt om sin far til Bild.

- For mig er han den bedste, der nogensinde har været i den her sport. Han har givet alt.

Den unge racerkører kommer også ind på, hvordan det bliver at få debut i motorsportens fineste klasse.

- Det bliver et meget specielt øjeblik. Det bliver uden tvivl meget rørende, men jeg vil forsøge at holde fokus på mine mål.

Mick Schumacher har sammen med Nikita Mazepin overtaget sæderne hos Haas fra Kevin Magnussen og Romain Grosjean.

Mazepin og Schumacher går næppe et stort venskab i møde - i hvert fald ikke ifølge førstnævnte:

