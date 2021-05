Truer med protest: - Det kan blive meget beskidt

Fordelen ved Formel 1 er, at selv hvis et løb er kedeligt - som søndag i Monaco - skuffer kamphanerne i kulissen sjældent.

Her udspilles i øjeblikket en krig om fleksible bagvinger med potentialet til at give en fordel på langsider i strid med reglementet.

Mercedes truer med protest mod hovedrivalen Red Bull, men også Ferrari og Alfa Romeo risikerer at blive ramt, hvis de forsvarende verdensmester gør ord til handling, og det internationale motorsportsforbund, FIA, gør, som tyskerne ønsker.

- Ja, hvis de limbo-vinger er på i Baku med den fordel, vi ser, så ender det hos stewards. Og hvis stewards ikke er nok, går vi til ICA (international appel-domstol), siger Toto Wolff til Sky F1.

- Så jeg skulle mene, at FIA er nødt til at præcisere nogle ting før Baku, for hvis ikke kunne det gå hen og blive meget beskidt, lyder truslen fra Mercedes-teamchefen.

Alt afhængigt af, hvad det internationale motorsportsforbund, FIA, siger, kan McLaren også finde på at melde sig under Mercedes’ faner. De er heller ikke glade for, hvad de ser.

Balladen centrerer sig om den bagvinge, som Red Bull introducerede i Barcelona - og Lewis Hamiltons efterfølgende kommentarer om rivalens bøjende vinge.

I princippet må delene på en Formel 1-bil ikke flekse; det har med sikkerhed at gøre. Ingen bevægelse er praktisk umuligt, når belastningen på de aerodynamiske dele tager til, men spørgsmålet er, hvor meget man vil tillade.

Onboard-kameraer viste nemlig, at som Red Bull-raceren kom op i fart og belastningen på bagvingen tog til - den slags stiger eksponentielt ligesom coronasmitte og drivhuseffekt - begyndte den at flekse og tilte bagud.

Foto: Getty/Red Bull Content Pool

Bagvinger er gode og vigtige til sving, men i lige linje giver de vindmodstand og sænker topfarten.

Under belastningen giver Red Bull-vingen altså en slags lille DRS-effekt, som kan ses på speedometeret. I en sport, hvor hver tiendedel tæller, gør det en forskel.

Ferrari og Alfa Romeo er andre teams med (for) bøjelige bagvinger.

Udfordringen er, at FIA tester deres lovlighed, mens de holder stille. Der er belastningen ikke stor nok til, at fordelen viser sig.

FIA vil indføre en anderledes test, men først fra Frankrigs Grand Prix. Det giver fri leg til Aserbajdsjans Grand Prix i Bakus gader, som med sin ene langside på over to kilometer vil være det sted i kalenderen, hvor en bøjelig bagvinge giver den største fordel.

Alfa Romeos teamchef Frederic Vasseur var i Monaco ret sur over udsigten til en ny test. Bliver vingerne ulovlige koster det dyrt både i udvikling og tid i vindtunnelen, som skal bruges på 2022-bilerne.

- Det er ikke fair at ændre testen, fordi Formel 1-ingeniørers arbejde består i at udvikle dele til grænsen af reglerne.

- Ændrer man reglerne midt i sæsonen, skal du designe nye dele, og de teams, som siger, at det ikke påvirker dem … det er en joke. Det vil påvirke alle, siger Vasseur.

- Vi kæmper alle for at spare penge. Vi taler om at spare en person på banen. Og så har vi sådanne ting. For mig er det en joke.

Sagaen fortsætter om to uger i Aserbajdsjan.

