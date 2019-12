Trumf til Haas: Stor ændring hos Ferrari

Hybrid-teknologien i Formel 1 er modnet gennem de seneste seks år, så forskellene mellem de fire motorproducenter er ved at udjævne sig. Alligevel mener Ferrari, at der er mere at hente til 2020-sæsonen; til glæde for både italienerne selv samt kunderne Haas og Alfa Romeo.

Italienerne giver designet en overhaling til den kommende sæson, hvilket betyder, at den kommer til at se lidt anderledes ud og gerne skulle præstere endnu bedre.

Efter Mercedes-dominans i hybrid-æraens første sæsoner regnes Ferrari-motoren allerede nu for både at være hurtigst og mest driftsikker.

Men teamchef Mattia Binotto mener, at der endnu mere at hente, hvilket også kommer kundeholdene til gode.

- Vi har ændret en hel del på vores motorenhed, når gælder udformningen og cylinderne, sagde han til Ferraris årlige pressejulefrokost ifølge Autosport.

- Det er en ret stor revision bare for at vise, at der her stadig kan gøres meget. Ændringerne, vi ser på til næste år, er ret markante forandringer på selve motoren, siger Binotto.

En bedre Ferrari-motor hjælper også Kevin Magnussen og Haas. Foto: Jan Sommer

I 2019 var Ferrari meget hurtigere end Mercedes i linje, men planen til 2020 er at ofre noget af topfarten for til gengæld at have mere downforce (vejgreb) i de langsommere sving. Italienerne er allerede ved at have designet klar til den bil, som skal præsenteres for offentligheden 11. februar 2020 og køre vintertest i slutningen af måneden.

Reglerne fra det internationale motorsportsforbund, FIA, dikterer, at motorproducenter skal levere præcist de samme motorer med det samme software og samme funktioner, som fabriksteamet selv råder over. De færreste tror dog på, at det helt sker i virkeligheden; især når det gælder Ferrari.

Særligt den seneste specifikation af motoren - installeret af Ferrari ugen efter Alfa Romeo og Haas skiftede deres - var under mistanke for at omgå reglerne og afstedkom præciseringer af det tekniske reglement.

