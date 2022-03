Tv-boss jubler: - Det er totalt fedt

Der var formentlig mange Formel 1-glade danskere, som var svært begejstrede onsdag aften.

Kevin Magnussen er nemlig tilbage i det fine selskab og sætter sig inden længe igen ned i den lynhurtige racer. Blandt de glade er også den danske rettighedshaver, Nordic Entertainment Group, der er selskabet bag TV3-kanalerne og Viaplay.

- Det er totalt fedt. Vi glædede os også til sæsonen før i går (onsdag, red.), men vi glæder os kun endnu mere nu. Det var comebacket, ingen havde set komme, men det tager vi glædeligt imod, lyder det fra Benjamin Munk Lund, der er Head of Sports på TV3 Sport.

Med ét er årets Formel 1-sæson pludselig blevet ekstra interessant set med danske briller, når Magnussen skal forsøge at skaffe point til Haas F1 Team, ligesom han skal forsøge at køre fra den nye teamkammerat, Mick Schumacher.

Artiklen fortsætter under billedet..

Kevin Magnussen erstatter russiske Nikita Mazepin, der blev fyret fra Haas som følge af Ruslands invasion af Ukraine. Foto: Hasan Bratic/Ritzau Scanpix

- Kevin Magnussen får flyttet nogle mennesker ind, som nu gerne vil se Formel 1. Det er der ingen tvivl om. Og det er vi selvfølgelig glade for, og dem glæder vi os sindssygt meget til at tage imod sammen med alle de andre, vi havde i forvejen, fortæller Benjamin Munk Lund og fortsætter:

- Selvfølgelig kommer det til at booste interessen ret så markant. Det har vi kunnet se fra de år, hvor Kevin var med, og hvor det gik godt. Så havde han selvfølgelig et sløjt sidste år, men vi har kunnet se, at når det er gået godt med Kevin Magnussen, så har det en tydelig effekt, og det forventer vi selvfølgelig også, at det har her.

Men selvom de rød-hvide farver nu igen er en del af motorsportens fineste klasse, så kommer det ikke til at pille synderligt ved den danske dækning.

- Vi havde godt nok planlagt, at Kevin skulle være med på vores hold, men han kommer nok ikke lige i studiet, så den betydning har det selvfølgelig. Men vores setup ændrer sig ikke. Vi ryger ind i sæsonen med høje ambitioner som altid.

Seerne kan dog forvente at få endnu mere indhold direkte fra banerne rundt omkring i verden, da Viaplay har opjusteret produktionen, der nu også tæller rettigheder i både Holland og Finland.

Derfor vil det ikke kun være TV3 Sports egen Luna Christofi, som kommer til at rapportere fra gridden i år.

- Vi har til i år skabt et produktionshold, som laver rigtig meget til os ude fra banerne. Vi har jo altid haft Luna med, så det er ikke, fordi det er nyt for os, men vi er langt flere kræfter på banerne nu. På den måde får vi langt mere tilstedeværelse i Bahrain og alle de andre steder, som vi også får glæde af her i Danmark i 2022.

Kevin Magnussen sætter sig for første gang ned i den nye Haas-racer fredag, når han tager del i testkørslen på Bahrain International Circuit.

20. marts gælder det årets først grandprix på samme bane.