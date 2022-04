Tvivlsom fremtid: Formel 1-stjerne kan være på vej ud

Efter en svær start på 2022-sæsonen, er der ingen garantier for, at 34-årige Sebastian Vettel fortsætter i Formel 1

IMOLA (Ekstra Bladet): Med Carlos Sainz’ forventede kontraktforlængelse hos Ferrari melder endnu et team sig ud af sommerens transferspekulationer, længe før vejrliget er til ‘silly season’.

Sergio Perez hos Red Bull er indehaver af det mest eftertragtede ledige sæde til 2023, mens de største spørgsmåltegn om fremtiden stilles ved Sebastian Vettel.

Umiddelbart havde den 34-årige firedobbelte verdensmester planer om at være manden, der skulle føre Lawrence Strolls ambitiøse Aston Martin-projekt til succes.

Trods enorme investeringer har teamet indtil videre ramt forkert med 2022-bilerne. Byggeriet af et nyt hovedkvarter og vindtunnel går der hurtigt tre-fire år, før man ser frugten af.

Sebastian Vettel skal gøre op med sig selv, om han tror på, hvorvidt Aston Martin kan rejse sig ovenpå en skidt sæsonstart. Foto: Jan Sommer

På Imola lagde Vettel ikke skjul på, at fremtiden er tvivlsom. Hvordan sæsonen udvikler sig, bliver altafgørende.

- For at være helt ærlig, så har jeg haft 15 fantastiske år, hvor jeg har været i position til at vinde mesterskaber, masser af løb, kæmpe for position, score masser af podier, og som I ved, smager det fantastisk.

- Det er ingen hemmelighed, at smagen er en anden, når man IKKE er i den position. Så skal man finde en anden form for motivation, sagde Sebastian Vettel.

- Holdet vokser, og mange ting ser lovende ud. Svaret er, at tiden vil afgøre det. Jeg vil se på, hvor lovende fremtiden ser ud.

- Fysisk har jeg masser af år tilbage, det er ikke noget problem. Men i sidste ende er det målet at kæmpe om sejre og podier, hvilket vi er meget langt fra.

- Det er for tidligt at afskrive sæsonen, for den er kun lige startet.

- Lige nu er fokus på det bjerg foran os, som vi prøver at bestige. Det kan ikke klares på en dag eller en måned, men vi skal bestemme vejen, som definerer de kommende tre-fire år.

Sebastian Vettel scorede på Imola sine første point for Aston Martin i år. Han overhalede Kevin Magnussen takket være et pitstop en omgang tidligere kombineret med et langsomt stop hos Haas. Foto: Jan Sommer

Sebastian Vettel er i sit sidste år af Aston Martin-kontrakten og har intet besluttet sig endnu.

- Der er ingen hemmeligheder. Naturligvis vil det afhænge af af, hvordan sæson går, og så tager vi den derfra, siger han.

- For os alle kommer der en dag, hvor rejsen ender, og en anden begynder. Men hvornår ved jeg ikke.