Tvunget F1-eksperiment: - Nyder det

HUNGARORING (Ekstra Bladet): Tidtagningen til Ungarns Grand Prix bliver ikke, som den plejer til et Formel 1-grandprix.

Alle tre dæktyper er obligatoriske at bruge, hvilket betyder en ekstra udfordring for kørere og teams.

- En hurtig omgang på hårde dæk uden ret meget benzin er noget, du ikke gør ofte. Men det er det samme for alle. Og jeg synes altid, det er sjovt og interessant med den slags nye ting, siger Kevin Magnussen til Ekstra Bladet.

- Jeg nyder disse ændringer, og så må vi se, om det virker for eller imod os.

På papiret er det formentlig en fordel for de bedst forberedte …

- Alle ændringer hjælper de store teams. Især hvad angår dæk. De har mere greb og kan hurtigere tænde dækkene. Hvis det bliver svært at få dem i gang, vil de hurtigere biler have en fordel.

Kevin Magnussen er altid frisk på eksperimenter med grandprix-formaterne. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

- Men ikke desto mindre en ny udfordring og lidt af en skruebold i hvert fald i den her weekend.

Annonce:

Monaco uden mure kaldes Hungaroring. Her er tidtagningen meget vigtig, da overhalinger er svære. Derfor er det også en mulighed for Haas. En god startplacering udløser nemmere point - trods hedebølge og dækslid.

Erfaringen hjælper

Nico Hülkenberg har været markant bedre om lørdagen end sin danske kollega. Magnussen er imidlertid stadig fortrøstningfuld.

- Tidtagningerne har været svære af mange forskellige årsager. Vi har haft mange gange med skiftende vejr, hvor jeg har truffet de forkerte beslutninger med dæk eller pittet på det forkerte tidspunkt. Andre gange har det været trafik eller tekniske problemer.

× Günther Steiner: Det skal vi gøre for at ordne dækproblemer

- Det har ødelagt mine tidtagninger så mange gange. Feltet er så tæt, at den mindste fejl kan koste dig dyrt. Især i Q1. Ryger du ud der, er der ingen måde at gøre fejlen god igen.

- Jeg føler ikke, at farten har været ringe. Hvis du ser på farten sammenlignet med min teamkammerat, har der ikke været problemer der. Det er betryggende, og jeg tror, at det er lettere at holde fokus, når man har masser af erfaring, siger Magnussen.

EKSKLUSIVT INTERVIEW MED GÜNTHER STEINER - LÆS HER