Tysk avis afslører: Sådan lever Schumacher i dag

Lørdag var det fem år siden, at den mangedobbelte Formel 1-verdensmester Michael Schumacher forulykkede på en skitur.

Tyskeren røg i koma og kom også ud af det igen, men siden da har det været næsten umuligt at finde ud af, hvordan tyskerens liv egentlig er.

I anledning af det triste jubilæum så har den store tyske avis Bild imidlertid valgt at lave historien 'Sådan er Schumachers liv i dag', og flere af de detaljerede oplysninger er nye.

Avisen oplyser, at Schumacher holder til i et enormt hus nord for Genéve i Schweiz på 730 kvadratmeter.

De melder også, at hans tidligere kontor er lavet om til et stort hospital, og at han bliver fulgt af ti specialister, der hjælper med genoptræningen. Der skulle både være tale om læger, sygeplejersker, fysioterapeuter og andre former for omsorg.

Eksperten i neurovidenskab fra Max-Planck-instituttet, professor Tobias Bonhoeffer, forklarer til Bild, at en hjerneskade som Schumachers generelt er alvorlig.

- Jeg kan selvfølgelig ikke sige noget om Schumachers tilstand, men jeg kan sige, at nervevæv, som bliver ødelagt i hjernen eller rygmarven generelt, er uoprettelige. I modsætning til væv i hud eller elver, hvor cellerne let kan regenereres, siger han.

Michael Schumacher i december 2012 - et år før ulykken. Foto: AP

Michael Schumacher fra dengang, hvor alt var godt. Foto: Tony Gentile/Ritzau Scanpix

For tre år siden afviste Schumachers manager Sabine Kehm, at racerlegenden var begyndt at gå igen.

Tidligere i denne december kunne den forhenværende Ferrari-boss, Jean Todt, forklare, at han månedligt besøger Schumacher og faktisk så Formel 1-grandprixet i Brasilien sammen med Schumacher.

- Jeg prøver at være forsigtig med sådanne udtalelser, men det passer. Jeg så det sammen med Schumacher i hans hjem i Schweiz, sagde Todt.

I november var det den tyske ærkebiskop Dr. Georg Gänswein, der kom med små oplysninger om Schumacher.

- Han fornemmer, at der er folk rundt omkring ham, som kan lide ham. Folk, som tager sig af ham, og som gudskelov holder offentligheden udenfor, sagde han til Bild.

- Hans ansigt er akkurat, som vi husker det. Det er bare blevet lidt rundere, sagde ærkebiskoppen dengang.

I den nye artikel hævder Bild, at Schumacher som et led i genoptræningen jævnligt får afspillet motorlyde fra sine tidligere racerbiler.

Schumacher nåede at køre for både Jordan, Bennetton, Ferrari og Mercedes og vandt syv Formel 1-verdensmesterskaber og 91 grandprix-sejre, hvilket er flere end nogen anden racerkører gennem tiderne.

3. januar fylder Schumacher 50 år, og her planlægger familien med fru Corinna og børnene Gina og Mick på 21 og 19 at holde dagen på egen hånd, mens Ferrari-museet i italienske Maranello tidligere har afsløret, at de her vil lave en særudstilling med den tyske racerkører.

