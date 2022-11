Ubehageligt og pinligt

Senest en Formel 1-kører fik en løbsstraf var Romain Grosjean i 2012.

Tidligere er så prominente navne som Michael Schumacher og Mika Häikkinen blev tvunget til at sidde over på grund af deres kørsel.

Som sæsonen går på hæld er Pierre Gasly (Alpha Tauri) faretruende tæt på at blive første offer for det strafpoint-system, der blev sat i værk til 2014-sæsonen.

Franskmanden har samlet 10 point sammen, hvor 12 udløser karantæne. Først til maj bortfalder de første point, så han er i overhængende fare.

I Mexico fik Pierre Gasly et point på licensen for at fuldføre en overhaling uden for banen - uden at give positionen tilbage. Situationen udløste også en tidsstraf. Foto: ALFREDO ESTRELLA/Ritzau Scanpix

Var han kynisk og ligeglad med Alpha Tauris intense kamp mod Haas om ottendepladsen i konstruktør-VM, ville han personligt have fordel af at skrabe to point til sig i Brasilien, sidde over til sæsonfinalen i Abu Dhabi for så at starte hos sit nye team Alpine næste år med en ren licens.

Den bizarre situation gør, at kørerne presser på for at få systemet revideret.

- Jeg vil ikke lyve. Det er meget ubehageligt og ret følsomt. På nogle måder er det lidt pinligt at være i en situation, hvor jeg kan få karantæne efter sæsonen, sagde Pierre Gasly som optakt til Brasiliens Grand Prix.

- Jeg føler ikke, at jeg har været synderlig farlig henover de seneste 12 måneder. Og det vil helt sikkert være en barsk straf. Men der været en del diskussioner med FIA (det internationale motorsportsforbund) for at prøve at finde en løsning. Personligt ønsker jeg at køre alle løb og afslutte sæsonen bedst muligt med Alpha Tauri.

- Som reglerne er skrevet lige nu, er de hårde mod kørerne, selv om det ikke relaterer sig til farlig kørsel, siger Gasly.

De mange point stammer fra kollisioner, hurtig kørsel under rødt flag, for lang afstand til en safetycar og for at have kørt uden for banens grænser.

I Formel 2 har man set løbskarantæner på grund af strafpoint, men endnu ikke i Formel 1. Kollegaerne mener da heller ikke, at Pierre Gasly har kørt farligt eller hensynsløst. Foto: EVARISTO SA/Ritzau Scanpix

Fra kollegaerne lyder der opbakning.

- Straffen står ikke mål med forbrydelsen. Reglerne er ikke det rette sted, siger George Russell (Mercedes), som er formand for grandprix-kørernes forening.

Williams’ Albon Albon (syv strafpoint) ligger treer på listen og Yuki Tsunoda (otte strafpoint) toer.

- Jeg tror, at tre af mine point på licensen har med banens grænser at gøre, hvilket overhovedet ikke er farligt. Jeg gør ingen skade på mig selv eller andre, siger Albon.

Valtteri Bottas (Alfa Romeo) tilføjer:

- Jeg synes kun, at pointene skal uddeles, når det er virkeligt farligt eller kan skade dig selv eller andre på banen. Jeg tror, der bliver gjort fremskridt, og jeg synes ikke, at Pierre fortjener at være på kanten. Sådan er reglen nu, men det vigtige er, hvordan vi agerer fremover.

FIA har planer om at se nærmere på reglementet henover vinteren.

