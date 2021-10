Udelukket fra Formel 1

Heller ikke i 2022 kommer Kina til at afvikle et grandprix i VM-serien i Formel 1.

Det kinesiske løb droppes således for tredje år i træk som følge af coronapandemien.

Det oplyser Den Internationale Motorsportsunion (FIA) i en udtalelse fredag.

- På grund af coronasituationen bliver Kina heller ikke en del af den næste sæson. Kina kommer tilbage på kalenderen, så snart forholdene tillader det, skriver FIA.

Derimod er Australien, Canada, Singapore og Japan tilbage efter at have været ude i 2020 og 2021 på grund af coronapandemien.

- Vi ser frem til at byde flere fans velkommen tilbage til næste sæson, og vi håber, at 2022 bliver mere normal, end det vi har oplevet de seneste to år, lyder det fra FIA.

Miami er i kalenderen for første gang, hvilket betyder, at USA afvikler to grandprixer.

Der skal i alt køres 23 grandprixer i næste sæson, hvilket er et mere end i 2021.

Formel 1-sæsonen i 2022 begynder i Bahrain 20. marts og rundes af i Abu Dhabi 20 november.

