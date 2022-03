Udfordret på fysikken: Jeg dør i morgen!

Når Kevin Magnussen tager hul på sin syvende Formel 1-sæson, er det igen med en personlig træner fra Protreatment ved sin side.

De får nok at se på, for for første gang i karrieren har den 29-årige dansker ikke tilbragt vinteren med at torturere sine nakkemuskler og øvrige ryg.

Han er fin form og har kørt både 24 timers løb på Daytona i DPi-klassen, ligesom han har testet en fuld dag for Chip Ganassi i Indycar.

Men en moderne Formel 1-racer trækker nogle flere g-kræfter gennem hurtige sving, og når bremserne klodses.

- Min nakke skal tilbage. Ingen andre biler kan sammenlignes med Formel 1, og det vil tage et stykke tid. Jeg dør i morgen, er jeg sikker på, siger Kevin Magnussen.

- Men det bliver sjovt!

Mick Schumacher og Kevin Magnussen deler tiden i bilen de sidste to dage. Foto: Mazen Mahdi/Ritzau Scanpix

Normalt er vintertest hårdt for selv de meget veltrænede, da det der meget svært at simulere påvirkningerne i et træningslokale.

- Men jeg har det godt. Da jeg gik ind i paddocken første gang, var det som, at jeg aldrig har været væk, siger han.

Fredag fra klokken 13-17 dansk tid sætter han sig for første gang i VF-22’eren. Lørdag til testens tredje og sidste dag sidder han i bilen fra kl. 8-12.

SE OGSÅ: Kontrakt i en fart: De listige detaljer