Udlandet hylder Kevin

'Fantastisk', 'utroligt', 'dagens mand', 'the best of the rest'.

Roserne til Kevin Magnussen er umulige at overse, hvis man går igennem de internationale medier i dag for at læse om gårsdagens Formel 1 grand-prix i Bahrain.

Danskeren, der i sidste uge, blev hentet ind af Haas til at køre Formel 1, efter Niktia Mazepins fyring som følge af Ruslands invasion i Ukraine overraskede alt og alle, da han kørte sig selv ind i top 5.

Kevin Magnussen imponerede allerede ved fredagens træning, og fulgte op med en fremragende kvalifikation, hvor han endte med at sikre sig en startplads som nummer syv.

Den 29-årige dansker toppede sit fremragende comeback, da han sluttede som nummer fem. Noget, der har fået omverdenen til at overdænge danskeren med ros.

'Magnussen var klart 'the best of the rest' i hele grandprixet, efter at han fik en perfekt start og solidt satte sig på syvendepladsen efter de tre store hold,' skriver magasinet The Race.

'Kommende bagfra var Magnussen klart dagens mand. Han kæmpede med Mercedes og Red Bull, overhalede to i starten, forsvarede sig selv mod giganterne med en bil, der for ikke så lang tid siden fik stor kritik og sikrede sig en femteplads', skriver spanske AS.com.

Der er masser af ros til Kevin efter søndagens flotte præstation. Foto: Jan Sommer

'Kevin Magnussen sikrede sig en fantastisk femteplads for Haas med sidste års mest langesomme racer, foran Valterri Bottas,' skriver engelske Sky Sports.

Også italienske Gazzetta Dello Sport og Crash.net beskriver Magnussens præstation som 'utrolig og fantastisk'.

Ferraris franskmand Charles Leclerc endte med at løbe med sejren, da han lå i front gennem hele løbet.

Det gik helt galt for Red Bull, hvor både Max Verstappen og Sergio Perez endte med at udgå.

Næste grandprix er i Saudi-Arabien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Du kan læse Jason Watts dom over Kevin og Haas her (+):

Dommen over F1-feltet: Kevin rammer loftet