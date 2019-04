Udlandet måber over Kevins nedtur: 'Hvad i alverden skete der?'

Kvalifikationen var fremragende, men Kevin Magnussen kunne slet ikke holde fast i sin sjetteplads, da det søndag blev alvor i Bahrain.

Danskeren droppede til 13. pladsen, og derfor er der heller ikke ligefrem topkarakterer fra de store udenlandske medier, der beskæftiger sig med Formel 1.

Britiske Sky Sports tildeler ham karakteren 6,5 ud af 10 og undrer sig gevaldigt over, hvordan det kunne lade sig gøre, at Kevin Magnussen røg så langt tilbage undervejs i løbet.

'Hvad i alverden skete der med Kevin Magnussen og Haas på løbsdagen? Danskeren var best of the rest i kvalifikationen med en af sine fineste omgange nogensinde og startede som nummer seks på gridden med Haas-raceren, der viste exceptionel omgangsfart.'

'Men det var noget helt andet i løbstrim, hvor han droppede syv placeringer og kom i mål som nummer 13 en omgang efter.'

Teamkammeraten Romain Grosjean måtte efter endnu et tidligt exit nøjes med 5,5, mens uheldige Charles Leclerc som et plaster på såret får topkarakter, efter at en mekanisk fejl kostede ham sejren til Lewis Hamilton.



Hos Autosport er der lidt mere støtte at hente for Kevin Magnussen dagen derpå. Her mener man, at årsagen til nedturen primært skal findes i bilen, og derfor kvitterer de med et 8-tal baseret på hele weekenden i Bahrain.

'Løbet startede fint nok, han holdt fast i syvendepladsen, men det stod snart klart, at Haas-raceren havde problemer med dækkene.Magnussen røg hurtigt tilbage, og et forfejlet forsøg på at køre et løb med kun et stop gjorde tingene værre.'

'Løbet var skuffende baseret på resultatet, men farten var simpelthen ikke i bilen. Han var hurtig, men bilen var ikke', skriver Autosport, der blot giver 5 til Grosjean.

Vinderen Lewis Hamilton får topkarakter, ligesom der også er fuld plade til Ferraris Charles Leclerc.

Tyske Auto, motor und sport er heller ikke alt for hårde trods den skuffende 13. plads. De noterer sig den flotte kvalifikation, men undrer sig også over det dårlige løb.

'Haas-køreren fik aldrig ordentlig fat med nogen af dæktyperne, og nu må han bede sit team om en forklaring på, hvordan bilen kan være så forskellig på to dage', lyder dommen som akkompagneres af et 7-tal.

Tyskerne er ikke imponerede over Grosjeans weekend og nøjes med 5 til franskmanden.

