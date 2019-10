Udlandet nådesløs: Lavpunkt for Kevin

Det polske ikon Robert Kubica havde en sportslig forfærdelig tur til Japan. Han crashede som den første under kvalifikationen, og i løbet var det helt skidt. George Russell var få sekunder fra at tage sin teamkammerat med en omgang i den ukonkurrencedygtige Williams.

Og briten sluttede Japans Grand Prix næstsidst ...

Præstationen afbøder lidt af faldet for Kevin Magnussen i de internationale karaktergivninger oven på en af danskerens mest skuffende weekender i denne sæson.

Trods placeringer som 15 og 17 til Haas-duoen figurerer de eksempelvis ikke på floplisten hos den officielle F1-hjemmeside, som i stedet bruger al krudtet på Robert Kubica og Charles Leclerc. Ferrari-stjernen strålede heller ikke ligefrem denne gang og ragede hele to straffe til sig.

Også Robert Kubica crashede under tidtagningen. Foto: Kim Hong-ji/Reuters/Ritzau Scanpix

De scorede lave karakterer for turen til Japan, ligesom Haas-duoen plus Toro Rossos Daniil Kvyat og Alfa Romeo-kørerne Kimi Räikkönen også gjorde det.

Turen var et lavpunkt i Kevin Magnussens sæson.

Særligt Autosport er nådesløse med 4/10 og næstlaveste karakter til danskeren i 2019. Efter sammenstødet med Romain Grosjean på Silverstone uddelte de kun 3/10, som er, hvad Robert Kubica får for sin tur til Japan.

- Magnussen 'viste alle, hvad man ikke skulle gøre' med et 'pinligt' crash under kvalifikation (alle sammen danskerens egne ord, red.), og tingene blev ikke ret meget bedre i løbet. Starten var omtrent eneste højdepunkt - han vandt seks placeringer på første omgang - men forsøget med at køre en et-stopper på det hårde dæk gav bagslag, og han blev slået af Grosjean og Alfaerne, lyder det i Autosports vurdering.

Både tyske Auto-Motor-und-Sport samt Crash.net er lidt mere venlige med 5/10, men stadig en karakter under den franske kollega.

- Efter en omgang optrådte danskeren på 13. pladsen. Men så begyndte det gamle problem, man troede var løst. Dækkene faldt ud af vinduet, skriver det tyske ugemagasin.

Begge Haas-kørers løb var til glemmebogen. Foto: TOSHIFUMI KITAMURA/AFP/Ritzau Scanpix

Romain Grosjean scorer de fleste steder lidt højere for at kvalificere sig i Q3, selv om franskmandens løb heller ikke var noget at råbe hurra for.

Som Crash.net konstaterer:

- Du ved, du har haft en hård dag, når et af dine højdepunkter er en overhaling af George Russells Williams.

