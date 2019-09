Udlandets dom: - Man føler med Kevin

Reaktionerne på Haas-teamet og Kevin Magnussens første point siden juli er noget blandede.

Karakterne fra verdens medier ovenpå niendepladsen i Ruslands Grand Prix stikker i flere retninger dikteret af, hvordan det pågældende medie ser på situationen, der kostede danskeren fem sekunders straf og ottendeplads.

Britiske Sky F1 er mest tilgivende med karakteren 8/10.

- Man føler med Kevin Magnussen. Danskeren var på vej til sit bedste resultat siden Tyskland på trods af Haas' søndagskvaler og kæmpede som en besat for at holde trit med sine rivaler efter at have draget nytte af en safetycar. Men da han drejede ind på afkørselsområdet ved sving to, da han forsøgte at forsvare sin syvendeplads fra Perez, holdt han sig ikke til 'kegle-reglerne', hvilket kostede fem sekunders straf.

- Regler er regler, men den virkede meget streng for en kører, som rejste sig søndag efter en skuffende tidtagning, mener Sky.

Formel 1's officielle hjemmeside havde også de positive briller på og placerede danskeren på vinderlisten.

- Mens Grosjean blev efterladt med tankerne om, hvad det kunne have blevet til, gav teamkammeraten Kevin Magnussen Haas noget at smile over med niendepladsen. Danskeren gjorde det dog på den hårde måde, skriver F1.com og nævner straffen.

- Den betød, at han måtte levere, hvad han beskrev som det perfekte stint for at holde ham i pointene. Han gjorde et godt stykke arbejde og formåede at lægge nok afstand til kun at falde fra ottende- til niendepladsen.

Teamkammeraten Romain Grosjean bliver placeret på taberlisten sammen med blandt andre Ferraris Sebastian Vettel, hvilket eksempelvis den italienske sportsavis La Gazetta dello Sport er uenig de.

Italienerne har begge Ferrari-kørere på hitlisten og Magnussen som flop, fordi han pådrog sig straf.

Både Crash.net og Autosport finder 7/10 frem. Fordi danskeren dummede sig under tidtagningen, men leverede i løbet.

- Fejlen under kvalifikation og den missede kegle i sving to, som var en tydelig regel, tæller imod ham i, hvad der ellers var en stærk weekend, skriver Autosport.

