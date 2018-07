Udlandets dom over Kevin: Han kunne ikke håndtere det

Kevin Magnussen så længe ud til at score lidt af et drømmeresultat på Hockenheim søndag eftermiddag, inden regnen satte en stopper for danskerens stærke race.

En sjetteplads og ti point til regnskabet blev sat over styr, da dråberne forvandlede Hockenheim til glatføre, og i stedet måtte Kevin Magnussen nøjes med en 11. plads - uden point.

Trods den skuffende slutning er de internationale medier dog ikke specielt hårde ved Magnussen, der trods alt får kredit for sin fine kvalifikation, der sikrede ham en start som nummer fem.

Engelske Sky Sports belønner ham med karakteren syv, der trods alt er godkendt på deres skala fra et til ti.

'Hvordan endte Kevin Magnussen løbet uden et eneste point? Danskeren så ud til at ende sikkert som 'best of the rest', men han kunne ikke håndtere det våde vejr. Magnussen kvalificerede sig som femmer og holdt den position, indtil Hamilton rykkede, men han var stadig nummer seks - tre sekunder foran Hulkenberg - inden regnen faldt. Men da regnen kom, faldt han hurtigt tilbage uden nogen oplagt årsag'.

'Magnussen blev let passeret af Renault'en på ældre dæk og Haas-holdkammeraten Grosjean og gamblede så på intermediates. Det kunne tydeligvis ikke betale sig. Han sluttede korrekt på ultrasoft, men på det tidspunkt havde han tabt for meget tid til at slutte i top ti', lyder analysen fra englænderne.

Samme medie langer et stensikkert ti-tal ud til vinderen, Lewis Hamilton, der fejrede sin nye guld-kontrakt ved at køre sig helt op gennem feltet og snuppe sejren. Samtidig får Romain Grosjean tiltrængt ros og karakteren otte for sin sjetteplads.

Regnen var Kevin Magnussens værste fjende på Hockenheim. Foto: All Over Press

Ekstra Bladets Formel 1-ekspert, Jason Watt, var heller ikke ude med kniven efter Kevin Magnussen, men gav i stedet dårlig pit-strategi skylden. Du kan læse alle Jason Watts karakterer her:

Store ord fra Watt: 'Konge-godt kørt!'

Autosport lægger sig i nogenlunde samme spor, men er næsten helt oppe at ringe med ni til Grosjean. Kevin Magnussen må også nøjes med syv fra motorsport-sitet efter sine problemer i regnen.

'Uden regnen ville Magnussen sandsynligvis have vundet 'klasse b', men da vejret skiftede, gik hans løb i opløsning, og han faldt bag både Hulkenberg og Grosjean efter fejl under svære forhold'.

'Gamblingen på intermediates betød, at han måtte genstarte som 12'er og blev der til slut. Ude af stand til at matche sin fremadstormende teamkammerats sene opblomstring. Han kunne have gjort det bedre, men inden regnen var han på vej mod et fremragende resultat'.

Også tyske Auto, motor und sport hiver sig op på et syv-tal, og mon ikke Kevin Magnussen trods alt lever med det efter den mildest talt skuffende afslutning på det tyske grand prix.

