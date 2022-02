Udskældt F1-chef får sparket

Hashtagget ‘MasiOUT’ har trendet på sociale medier, siden den kontroversielle afslutning på Abu Dhabis Grand Prix, hvor løbschef Michael Masis tolkning af reglerne sendte VM-pokalen i Max Verstappens retning.

Stormen blev for stor til, at australieren kunne ride den af, og torsdag eftermiddag meddelte den nyvalgte præsident for det internationale motorsportsforbund, FIA, Mohammed Ben Sulayem, at Michael Masi stopper som Formel 1’s såkaldte ‘race director’.

Australieren, som trådte til efter Charlie Whitings pludselige død for tre år siden under Australiens Grand Prix, bliver tilbudt en anden stilling hos FIA.

Jobbet overtages af Niels Wittich og Eduardo Freitas, som skiftevis vil udfylde rollen. De får tilmed Charlie Whitings gamle assistent, nu 73-årige Herbie Blash, som permanent seniorrådgiver.

Mohammed Ben Sulayem (t.h.) blev i december valgt som afløser for Jean Todt som FIA-præsident. Foto: Sarah Meyssonnier/Ritzau Scanpix

Beslutningen imødekommer Mercedes og den syvdobbelte verdensmester Lewis Hamilton, som var meget frustrerede over, hvordan Michael Masi under sæsonfinalen i mindst to tilfælde afveg fra det sportslige reglement, da løbet skulle genstartes efter safetycar.

Målet fra Masis side var, at løbet for alt i verden skulle genstartes, så VM ikke blev afgjort under safetycar. Men måden, det skete på, har vakt kritik fra mange parter.

I den konstruktive del af debatten har det været understreget, at Masi har været meget alene i sin rolle og under et ekstremt pres.

FIA-præsidents plan indebærer også, at den direkte radiokommunikation mellem teamchefer og løbschefen bliver stærkt begrænset. Visse spørgsmål bliver stadig tilladt, men den lobbyisme over radioen, man så i den forgangne sæson, bliver forbudt.

Det gav godt tv, men man ønsker at beskytte løbschefen, så han kan træffe beslutninger i fred.

Max Verstappen var en værdig verdensmester, var det fleste enige om. Måden VM blev afgjort på, var imidlertid kontroversiel. Foto: Jan Sommer

Samtidig indfører Formel 1 en pendant til fodboldens VAR, et ‘Virtual Race Control Room’.

- Som VAR i fodbold vil det blive placeret i et af FIA’s kontorer som backup uden for banen. I real-time kontakt med løbschefen vil de hjælpe med at udøve de sportslige regler ved at benytte de mest moderne teknologiske værktøjer, siger Mohammed Ben Sulayem.

Endelig gennemgår man - før sæsonstart - hele proceduren for, hvad der skal ske med biler, som er taget med en omgang, under safetycar.