Udskældt F1-chef skrider hjem

Selv om det internationale motorsportsforbund, FIA’s, hovedkvarter ligger ved Concorde-pladsen i fashionable Paris, gider Michael Masi ikke længere sidde og kukkelure i et hjørne.

- Michael Masi har besluttet at forlade FIA og flytte tilbage til Australien for at være tættere på sin familie, skriver forbundet tirsdag i en pressemeddelelse.

Efter Formel 1’s mangeårige legendariske ‘racing director’ Charlie Whiting pludselig døde under Australiens Grand Prix i 2019, tog Michael Masi over og udfyldte rollen indtil den skandaleramte afslutning på 2021-sæsonen i Abu Dhabi.

Abu Dhabis Grand Prix i 2021 blev Michael Masis sidste. Foto: Jan Sommer

Løbschefen fortolkede reglement for frit og brød flere protokoller for at sikre, at sæsonfinalen ikke sluttede under safetycar. I praksis sikrede det Max Verstappen (Red Bull) titlen fremfor Lewis Hamilton.

Masi blev officielt frataget posten i februar, men fortsatte i en aldrig offentligt defineret rolle hos FIA. Nu vil han hjem til den familie og de børn, som han overhovedet ikke så under den coronaramte 2020-sæson, hvor han dedikerede sit liv til Formel 1.

Selv om mange var glade for at se Masis ryg, jublede de måske lidt for tidligt.

Afløserne Niels Wittich og Eduardo Freitas har ikke ligefrem fået en superstart. Heller ikke det nye system, hvor deres rolle går på skift.

Faktisk er det længe siden, at kørerne har været SÅ utilfredse med stewards, som de er i øjeblikket. Kritikken går på, at der ingen ensartethed er i straffene, så en ting bliver straffet den ene uge, og i den næste slipper man for samme forseelse.

To tyskere, der holder sammen: Vettel og Schumacher. Foto: Andy Hone/Haas F1 Team

Når ‘race director’ ikke er den samme hver uge, mangler kørerne forklaringer på kendelser, og ingen står på mål for dem.

Utilfredsheden kulminerede i Østrig, hvor Sebastian Vettel i frustration udvandrede fra et langtrukket møde. Tyskeren undskyldte efterfølgende og slap med en betinget bøde på 25.000 euro.

Mick Schumacher gav denne forklaring på situationen:

- Han følte, vi gik i cirkler med, hvad vi talte om. Mødet trak meget ud. Jeg forstår Seb. Andre kørere havde også lyst til at smutte.

