Udskældt i årevis: Nu er de marginaler fra toppen

På forhånd var det et af 2019-sæsonens mest spændende spørgsmål. Vil Red Bull være i stand til at vinde grandprixer med Honda? Og måske konkurrere med om titlen.

Noget tyder på, at japanerne er i gang med at lukke munden på tvivlerne. Motorproducenten har taget kvantespring siden Fernando Alonsos gentagne spot og hån for åben radio.

Både driftssikkerhed og kraft har manglet siden comebacket i 2015, men både sidste år i samarbejdet med Toro Rosso og hen over vinteren er der sket ting og sager hos hæderkronede Honda.

Formentlig er de rykket forbi Renault, og Lewis Hamilton mener, at Honda nu kun er marginaler fra Mercedes og Ferrari.

- Red Bull har uden tvivl fået en meget bedre motorenhed i år. Jeg tror, deres motorydelse er meget, meget tæt på. Jeg skulle mene inden for ti hestekræfter eller noget i den stil af topbilerne, siger Lewis Hamilton ifølge F1.com.

Lewis Hamilton vurderer, at Red Bulls Honda-motor kun mangler ti hestekræfter i forhold til Ferrari og Mercedes. En moderne F1-motor vurderes til at have godt 1000 hk. Foto: Edgar Su/Ritzau Scanpix

- Hvis du ser på deres GPS-fart på langsiderne, er de stort set lige så hurtige som os. Det er en fantastisk start for dem, og jeg håber virkelig, at de er driftsikre, så de for alvor kan kæmpe med.

I Australien scorede Max Verstappen Hondas første podieplacering, siden japanerne vendte tilbage til Formel 1.

Red Bull havde problemer i Bahrain. Pierre Gasly blev slået ud allerede i Q2, og kun fem tusindedele adskilte hollænderen og Kevin Magnussens Haas. I selve grandprixet var både Mercedes og Ferrari hurtigere, men ifølge Red Bull var det snarere bilen, den var gal med end motoren.

- I Bahrain identificerede vi en svaghed i aerodynamikken. Vi tror, vi kender grunden, og har allerede implementeret ændringer, siger Red Bulls Helmut Marko til motorsport.com.

- Hvorvidt vi bliver i stand til at rette det til Kina, står ikke klart lige nu. Men allersenest i Barcelona skulle det være fikset, fastslår han.

Tre ud af fire Honda-drevne racere scorede point på Bahrain International Circuit.

