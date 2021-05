Udskældt igen: Forsvarer den slemme dreng

Nikita Mazepin gør fremskridt, siger Haas-teamchef Günther Steiner efter en weekend, hvor han blev kaldt idiot to gange og igen sluttede et minut efter sin teamkammerat

På Imola regnede straffene ned over kørerne, men i Portimão blev der kun uddelt fem sekunder fra Tom Kristensen og co.

De tilfaldt Nikita Mazepin for at komme i vejen for den førende bil.

‘Idiot’, sagde Sergio Pérez om Haas-køreren i den situation, og samme ordbrug brugte Nicholas Latifi om Kevin Magnussens afløser under tidtagningen.

Teamchef Günther Steiner forsvarer både sin kørers niveau og opførsel på banen.

- Når man kører 300 km/t., siger man sjældent, at den her fyr var ikke særlig rar. Du kalder ham noget andet. Hvem ville ikke gøre det?

- Vi ved, at Nikita lige nu er den slemme dreng og har været det et stykke tid. Formel 1 sender kommentarerne om ham, fordi I kan lide at høre på dem. Hvis de sendte ting, hvor folk var rare ved hinanden, ville seerne være ligeglade, sagde Haas-bossen efter løbet til blandt andre Ekstra Bladet.

- Vi er i racing og showbusiness. Jeg tror ikke det påvirker ham.

Straffen under Portugals Grand Prix var dog en ren tilståelsessag.

- Vi undersøger situationen, men jeg tror, at hans lys med det blå flag tændte sent. Vi skal også forbedre kommunikationen. Intet var gjort med vilje, selv om det ikke ser godt ud.

Samlet set er Haas fortsat storfavorit til sidstepladsen i konstruktør-VM.

Mick Schumacher overraskede dog ‘positivt’ ved at overhale Nicholas Latifis Williams til sidst, så Haas ikke sluttede allersidst.

For andet løb i træk var der over et minut mellem de to Haas-kørere.

Misvisende billede, mener Günther Steiner.

- Jeg er ikke enig i, at forskellen var så stor. Ser du på tredje træning var det tættere, og i løbets første 20 omgange tror jeg, at han faldt omkring fire sekunder bagud. Så hev vi ham ind til et ekstra pitstop, og derfor var springet så stort.

- Lige i øjeblikket har Mick nok overtaget, men vi har kun kørt tre løb, og det er for tidligt med hastige konklusioner. Måske skal Nikita bruge lidt længere tid på at komme op i omdrejninger, siger han.

- Han skal ikke samles op. Sådan er det at være rookie, vi vidste, at det ville komme.

- Jeg synes faktisk, han tog et stort skridt fremad denne weekend. Mentalt er han også et godt sted, selv om han blev slået af Mick. Det samme er teamet, fordi vi så i dag, at vi i det mindste kan kæmpe for noget.

Haas VF-21 er på ingen måde nogen stor bil, men sidste år formåede Kevin Magnusen og Romain Grosjean i det mindste at komme ud af Q1 indimellem, ligesom de begge scorede point.

Selv om store dele af bilen er videreført, vil ikke Günther Steiner ikke sige noget om, hvordan hans tidligere kørere ville klare sig op mod sine nye.

- Selv med data kan du ikke sammenligne, for bilerne er anderledes. Du har ikke kun mistet downforce, bilens balance er også anderledes. Det er ikke en fair sammenligning og ikke værd at foretage, siger han.

