Udskældt igen: Mazepin sikrer nye fjender

En faktor har været støt stigende, siden Nikita Mazepin debuterede i Formel 1 for Haas: Mængden af fjender.

Spaniens Grand Prix blev ingen undtagelse.

For fjerde gang ud af fire mulige kom russeren i problemer med en konkurrent under tidtagning. Denne gang kostede en blokering af McLarens Lando Norris tre strafplaceringer på gridden.

Under selve løbet kunne han føje Mercedes’ magtfulde teamchef Toto Wolff til listen for ikke at glemme den ansvarlige tv-producer.

- Michael, den her fyr betyder, at vi mister positionen, hørte seerne pludselig Mercedes-bossen sige under løbet.

Kommentaren var møntet til løbschefen Michael Masi, mens Lewis Hamilton tidligt i løbet forsøgte at overhale Max Verstappen via pitstop, og ifølge østrigeren blev holdt tilbage, da Haas’ russer skulle tages med en omgang.

For en uge siden i Portugal fik Mazepin en straf for at ignorere blå flag. Denne gang så dommerne ikke på den, men den er bemærkelsesværdigt, at seerne overhovedet hørte den, for den var sendt direkte til Michael Masi, og normalt holder live-udsendelsen sig til teamradioen.

Haas-teamchef Günther Steiner slår situationen hen.

- Jeg hørte ikke beskeden og fik kun at vide under debriefingen, at Toto havde sagt noget. Hvorfor ved jeg ikke. Jeg synes faktisk, at Nikita i dag gjorde godt med at komme ud af vejen. Måske er Toto bare Toto og skal vise, hvem der bestemmer, siger Steiner til Ekstra Bladet.

Resultatet var endnu en barsk omgang for russeren.

Haas' russer fortsætter med at gøre sig uheldigt bemærket. Foto: Jerry Andre/Haas F1 Team

Teamkammeraten Mick Schumacher slog under tidtagningen for første gang i år en rivaliserende bil på banen, Williams’ Nicholas Latifi, og tyskeren avancerede rent faktisk et par pladser først i løbet.

I sidste ende endte Haas-duoen allersidst og som de eneste to omgange efter vinderen Lewis Hamilton. Ved ternet flag var Nikita Mazepin sat med 50 sekunder over 64 omgange; begge kørte en et-stopper.

- Det var endnu en hård dag for ham, hvad resultatet angår. Men han fik kørt omgangene, hvilket var godt. Han lærer, og på et tidspunkt er han der. Der vil altid være flere nej- end ja-sigere, siger Haas-chefen.

Efter fire grandprixer er status, at Nikita Mazepin har været sidst i samtlige sessioner pånær to træninger fraregnet udgåede biler.

Selv om russeren var helt væk i sin første sæson i F2; han sluttede 18’er, mens ART-teamkammerat Nyck de Vries vandt mesterskabet, havde de færreste forventet, at der skulle være SÅ stor forskel på årets Haas-duo.

VF-21'eren er ikke nogen stor racerbiler, men indtil videre har særligt Nikita Mazepin heller ikke vist sig som nogen stor racerkører. Foto: Charles Coates/Haas F1 Team

Begge vandt løb i F2 sidste år, ligesom Mick Schumacher har en historik med at være langsom starter, når han rykker en klasse op.

- Jeg tror, at Mick måske er lidt bedre og hurtigere til at vænne sig til, hvad bilen foretager sig. Vi ved alle, at den ikke er særlig god, siger Steiner.

- Bilen er meget ustabil, når man drejer ind i svingene, og jeg tror, at Mick måske styrer det lidt bedre, hvor Nikita kæmper med det.

- Vi skal have Nikita et bedre sted, hvor han får mere selvtillid. For stoler du ikke på bilen, er det svært at køre dem, for det er ikke nemt ved de hastigheder, siger Haas-bossen.

Om to uger i Monaco venter en rigtig test for ikke bare Haas-duoen, men hele feltet. Netop den krævende bybane er et af de steder, hvor køreren kan gøre den største forskel.

