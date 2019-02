Udskældt og hånet: Lyner pludselig til F1-test

MONTMELO (Ekstra Bladet): Opmærksomhed er billigt til salg vintertestens første uge, hvor topholdene fokuserer på alt andet end at køre hurtigere tider.

Det udnyttede to udskældte karakterer i Formel 1 til stryge til tops på tidstavlen.

På et såkaldt glory run sidst på dagen - en slags showomgang på bløde dæk og formentlig med halvtom tank - satte det russiske missil Daniil Kvyat testens hidtil hurtigste tid i en Toro Rosso med en motor leveret af Honda.

Russeren er tilbage i Formel 1 efter fyresedler tidligere fra både Red Bull og Toro Rosso. Og Honda og test er normalt noget, man associerer med motorer, der bryder sammen.

Hvilket lover godt for fremgangen hos japanerne, som fra i år også leverer hestekræfter til Red Bull.

Kimi Räikkönen lå ellers til at løbe med den overskrift, da han i sin Alfa Romeo - ligeledes på hurtigste dæktype - kørte en lignende omgang inden frokost.

Men pas på med at lægge for meget i tiderne.

De forsvarende verdensmestre endte eksempelvis i bunden.

- Når du kører bilen for første gang, skal du altid tage det hele med et gran salt, for det er ikke den bil, du kommer til at køre race med, forklarede Lewis Hamilton til pressen i Spanien, før han tog hul på sin dag.

- Normalt er den ikke i balance og særlig glad, for det tager lidt tid at finde ‘sweet spot’. Den føles nogenlunde som sidste år, selv om vi nok har lidt mindre downforce (pga. nye regler, red.), men det var forventet. Den har nogle nye karakteristika, hvor tiden vil vise, om det er godt eller skidt, siger den femdobbelte verdensmester.

Haas drømte om en problemfri testdag, men den gik langt fra i opfyldelse. Trods teamets hidtil mest produktive dag med samlet 117 omgange har VF19’eren stadig børnesygdomme.

Fra morgenstunden så alt fint ud, da test- og simulatorkører Pietro Fittipaldi satte sig bag rattet, men VF18’eren stoppede endnu engang ude på banen.

Problemet var med en tændspole, og det opstod igen otte omgange inde i Romain Grosjeans eftermiddagsstint.

For at gøre ondt værre forårsagede franskmanden rødt flag fem minutter, før dagen var omme, da bilen gik i stå for tredje gang. Denne gang fordi det hydrauliske tryk gik sig en tur.

Forinden havde han dog nået et stint på næsten en løbsdistance og samlet 69 omgange.

- Vi ønsker ikke at have de her problemer, men vi ønsker overhovedet ikke at have dem i Melbourne så hellere her. Der er gjort fremskridt. Først dage var baseline god, men der er lavet gode ændringer i setuppet og bilen nærmer sig, hvor jeg vil have den. Jeg er glad for det, sagde Grosjean efter fyraften.

Den manglende tid på banen betyder, at unge Fittipaldi bliver hevet ud af bilen torsdag morgen til fordel for Grosjean. Hvorefter Kevin Magnussen som planlagt tager over om eftermiddagen.

Dagens helt store nyhed var, at Williams efter frokost endelig fik sin 2019-model på banen. Med to og en halv dages forsinkelse og uden at være helt den version, som de gerne vil teste.

F1-vintertest dag tre Daniil Kvyat (Toro Rosso) 1.17,704 minutter - 137 omgange Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) 1.17,762 minutter - 138 omgange Daniel Ricciardo (Red Bull) 1.18,164 minutter - 80 omgange Sebastian Vettel (Ferrari) 1.18,350 minutter - 134 omgange Max Verstappen (Red Bull) 1.18,787 minutter - 109 omgange Nico Hülkenberg (Renault) 1.18,800 minutter - 63 omgange Romain Grosjean (Haas) 1.19,060 minutter - 69 omgange Pietro Fittipaldi (Haas) 1.19,249 minutter - 48 omgange Carlos Sainz (McLaren) 1.19,354 minutter - 90 omgange Sergio Perez (Racing Point) 1.20,102 minutter - 67 omgange Valtteri Bottas (Mercedes) 1.20,693 minutter - 88 omgange Lewis Hamilton (Mercedes) 1.20,818 minutter - 94 omgange George Russell (Williams) 1.25,625 minutter - 23 omgange

