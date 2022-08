Udskiftning hos Haas? - Alt er åbent

SPA (Ekstra Bladet): Har Mick Schumacher en fremtid på Haas-teamet, eller får Kevin Magnussen en ny kollega til 2023-sæsonen?

Intet er afgjort endnu, og beslutningen bliver tidligst truffet i løbet af september.

- Lige nu er planen, at Gene (Haas) kommer til Zandvoort og Monza, og forhåbentlig finder vi noget tid sammen til at tale fremtid og træffe en beslutning, sagde teamchef Günther Steiner i Belgien.

I praksis afventer Haas, hvad der sker med den ledige plads hos Alpine og den vragede McLaren-kører Daniel Ricciardos fremtid.

Selv om Haas er et mere attraktivt team nu efter sæsonens sportslige opblomstring end i de seneste år, er kandidatlisten kort, fortæller Steiner til Ekstra Bladet.

- Du ved, hvor mange der er. Der er en fire-fem stykker. Der findes ikke længere 20 kørere med en superlicens, som har udført det her job. Listen er på et enkelt ciffer; den er ikke uendelig.

Mick Schumachers fremtid hos Haas og i Formel 1 er stadig uvis. Foto: Jan Sommer

Teamchefen fastslog før Belgiens Grand Prix de konkrete krav til Magnussens kollega. Først og fremmest skal han have erfaring. En rookie fra Formel 2 eller Indycar kommer ikke på tale.

- Lige nu skal jeg bruge et par år uden. Men man skal aldrig sige aldrig; nogle rookier gjorde det meget godt. Og sidste år var det ikke kørernes skyld. Det var et svært år, men generelt er det udfordrende at have rookier, siger Steiner.

Efter at have haft råderet over de ene Haas-sæde de seneste to år, har Ferrari heller ikke længere sidste ord, fastslog han.

Med mindre Haas på besynderlig vis kan overtale Daniel Ricciardo, er Mick Schumacher favorit til kontraktforlængelse med Antonio Giovinazzi som alternativ.

Kørere som eksempelvis Nico Hülkenberg og Formel E-mesteren Stoffel Vandoorne har også superlicenser og Formel 1-erfaring, men det er svært at få øje på det langsigtede potentiale i dem.

- Jeg taler med alle, og så ser vi, hvad vi gør. Alle antager, at Mick ikke er her længere næste år. Det er ikke sandt. Alt er stadig åbent. Vi har ikke truffet en beslutning med den anden kører, siger Steiner.

Sebastian Vettels karrierestop var den dominobrik, som skulle til for at sætte gang i kørermarkedet. Hos Haas går man nu for alvor i gang med at se på, hvem der skal være kollega med Kevin Magnussen næste år. Foto: Jan Sommer

Manglende resultater, store ulykker og et til tider problematisk forhold til Schumachers bagland har udløst en række historier i tyske medier om, hvordan kører og teamchef ikke kan sammen.

Steiner ser det anderledes.

- Jeg har ingen problemer med Mick som person. Vores uoverensstemmelser har altid drejet sig om præstationer, og da han havde sine crashes. Det har intet at gøre med vores personlige forhold.

- Vi ved alle, hvad det handler om: Præstationer. Formel 1 er et præstationsbaseret foretagende. Vi vil evaluere alle til næste år ud fra deres præstationer og potentiale.

- Mick har gjort det godt i den sidste fjerdedel før sommerpausen. Men vi har tid til at vente og behøver ikke fremskynde en beslutning, siger Haas-bossen.

HER KAN DU LÆSE et større interview med Günther Steiner, hvor Haas-bossen forholder sig til en række tvivlsomme beslutninger i denne sæson, og hvad der kræves for at nå næste niveau.

