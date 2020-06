Udvikling? Glem det

Coronakrisen koster dyrt for Formel 1-holdene. Kevin Magnussen forventer ikke, at der bliver råd til de store opdateringer på årets VF20-racer

2020-sæsonen handler for flere teams først om fremmest om overlevelse i Formel 1.

Haas-teamchef Günther Steiner lagde ikke skjul på situations alvor, da Ekstra Bladet interviewede ham, mens hele verden var lukket ned.

Uden racerløb, ingen indkomst. Uden indkomst, intet Formel 1-team.

Kevin Magnussen er fuldt bevidst om udfordringen, der venter, når F1 presser otte løb ind over ti uger.

Intet bliver, som det var.

- Vi har nok ikke så mange reservedele, og jeg tror heller ikke, at vi har ret meget udvikling resten af året. Det er et hårdt år også økonomisk, siger han til Ekstra Bladet.

Normalt starter sæsonen i marts, og i begyndelsen af maj i Spanien introducerer man den største store opdatering af bilen.

Haas stiller til start med stort samme bil, som de testede i Barcelona i februar. Og der bliver næppe pillet meget ved den i denne sæson. Pengene til udvikling er der ikke. Foto: Casper Dalhoff/Ritzau Scanpix

Umiddelbart forventer Magnussen, at sådanne planer er skrinlagt.

- Så skal det gå godt i de første løb i hvert fald. Det har kostet rigtig mange penge det her. Denne krise er stor. Det kommer ikke til at blive nemt; det er sikkert, men jeg tænker ikke, at vi er de eneste i den situation, siger han.

En ting er faldende indtægter fra sponsorer, når man ikke kører. Præmiepengene efter sæsonen bliver markant lavere. Formel 1 tjener ikke det store på sit fedeste ben, løbspromotorerne, når tilskuere og VIP-gæster er forment adgang.

Topholdene har stadig ressourcer til hurtigt at rykke på designændringer, hvis behovet opstår.

Hos Haas og andre mindre teams må man håbe på, at bilen fungerer fra start. Drastiske ændringer er for tidskrævende, når sæsonen afvikles fra juli til december.

- Hvis vi skal ændre noget radikalt i designet, går der gerne et halvt års tid. Fra vi får ideen, indtil det er produceret, testet og sidder på bilen i et løb, går der gerne et halvt år, forklarer danskeren.

