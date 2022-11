Ufattelig sejr efter total-kaos

George Russell vandt karrierens første løb efter et actionbrag, som får efterspil - på mange fronter

Verdensmesterskaberne i Formel 1 er for længst uddelt, men hvis nogen troede, at det ville betyde kedelig racing resten af året, kan de godt tro om.

São Paulos Grand Prix-weekenden var på alle leder og kanter gennemført vanvittig.

Den startede med Kevin Magnussens sensationelle pole-position, blev fulgt op af et intenst sprintløb og fuldt op af et hæsblæsende grandprix fyldt med uheld, safetycars og et virvar af forskellige strategier og masser af action.

Da røgen havde lagt sig, vandt George Russell sit første grandprix i Formel 1-karrieren. Førsteudfordreren til sejren var Lewis Hamilton, som siden sin debut har toppet mindst et løb i hver eneste sæson.

Som Mercedes startede denne sæson, havde de færreste set den komme!

Ferrari-duoen fulgte på de næste pladser. Fernando Alonso (Alpine) sluttede femmer, mens Max Verstappen endte foran Sergio Pérez - og ignorerede en teamordre om at lade mexicaneren passere på sidste omgang.

Under de første omgange skulle man minde sig selv om at trække vejret, mens man prøvede at fordøje de hæsblæsende begivenheder, der udspillede sig på banen.

I sit 100. grandprix for Haas blev Kevin Magnussen den første store taber. Point var målet fra startpositionen som otter, men halvvejs gennem første omgang blev han vædret bagfra af McLarens Daniel Ricciardo, så begge måtte udgå.

Det var kun anden gang i hele danskerens Formel 1-karriere, at han måtte udgå på første omgang.

Stewards ser på situationen efter løbet, men der hersker ingen tvivl om, at skylden lå 100 procent hos australieren.

Vanviddet fortsatte efter genstarten.

Først kørte Max Verstappen (Red Bull) ind i Lewis Hamilton (Mercedes), hvilket kostede en tidsstraf til hollænderen.

Kort efter var der kontakt mellem Lando Norris (McLaren) og Charles Leclerc (Ferrari), som sendte monegaskeren af banen. Trods kontakt med barriererne var han dog i stand til at fortsætte, men briten måtte indkassere en tidsstraf for sin kørsel.

Da Lando Norris’ McLaren senere stod af, lagde det kimen til en helt utrolig afslutning. Feltet blev samlet under safetycar, men igen var der totalt kaos hos løbsledelsen.

Biler taget med en omgang skal have lov til at overhale før genstart. De to Williams fik lov, men løbschefen glemte Yuki Tsunodas Alpha Tauri.

Japaneren befandt sig midt i feltet, da løbet blev genstartet og måtte lade alle overhale.

Den situation får endnu et skandaløst efterspil ...

Mick Schumacher startede 12’er og sluttede 13’er.

Heldigvis for Haas var grandprixet også en fiasko for Alpha Tauri. Kevin Magnussens ene point i sprinten betyder, at Haas har to points forspring i kampen om konstruktør-VM’s ottendeplads før sæsonfinalen i Abu Dhabi næste uge.

