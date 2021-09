Ufatteligt comeback af Lundgaard

MONZA (Ekstra Bladet): Formel 2-sæsonernes ringeste tidtagning blev lørdag morgen forvandlet til en af karrierens mest overraskende løb for Christian Lundgaard.

Hvis nogen skulle have mistet troen på den unge østjydes talent bag et rat, bør de tage et kig på første sprintløb til Italiens Grand Prix.

Her kørte Alpine-akademiets dansker fra 19. pladsen til tredjepladsen og sæsonens tredje podie.

Hvad der lignede endnu en katastrofal weekend for danskeren, kan pludselig reddes.

Der skulle en kaotisk crashfest til, hvor kun 15 af 22 biler gennemførte plus hjælp fra en fem sekunders straf til Ferrari-junioren Robert Shwartzman.

Men de ti point luner i en sæson, hvor Christian Lundgaard og ART Grand Prix har været alt andet end et godt match.

Danskerens side af garagen har været plaget af mekaniske problemer, uheld som det hoppende hjul på Silverstone og mærkelige strategiske beslutninger.

En fantastisk Indycar-debut understregede, hvor god Lundgaard er under tidtagning, hvorfor det var mærkeligt at se ham en måned starte første løb nærmest bagerst.

Det indikerer, at en stor del af problemet har med bilen at gøre.

Ifølge teamkammeraten Théo Pouchaire, som vandt løbet, skyldes Lundgaards ringe startposition først og fremmest, at danskeren ikke fik nogen slipstrøm. Danskeren var hurtigst af alle i banens anden sektor, hvor der er flest sving, og man ikke behøver en slipstrøm, pointerer den unge franskmand.

Danskeren var ikke 100 procent enig i den analyse, for selv om bilen var god lørdag, manglede den stadig noget under tidtagning.

Nøglen til et overraskende resultat var først og fremmest at holde sig ude af problemer.

- Jeg vandt vel syv-otte positioner på at køre et rent løb, siger Christian Lundgaard og understreger, at safetycars også gik hans vej.

Tiltrængt succes for Christian Lundgaard og ART. Teamkammeraten Théo Pouchaire startede firer og vandt første sprintløb foran Guanyu Zhou, mens danskeren kørte sig fra 19. til tredjepladsen. Foto: Joe Portlock/Getty Images

- Hele løbet igennem så vi folk pitte for nye frontvinger. Jeg holdt min næse uden af problemer og lavede lidt ‘moves’. De to Premaer pressede hinanden, og jeg vandt en placering der. Jeg sluttede ikke treer på banen, men der var ingen grund til at risikere noget til sidst, når Robert havde en straf.

- Sidste år havde jeg en af mine bedste weekender her på Monza. Vi er startet på samme måde, og forhåbentlig kan jeg holde momentum. Vi er nu en position, hvor vi har noget at kæmpe for i løb to.

- Men jeg har virkelig brug for at gøre det her igen i løb tre, hvilket bliver en noget sværere opgave.

- Jeg håber at kunne komme ind i top ti, men endnu et podie i det løb, bliver svært.

Gridden vendes til løb to kl. 14.45, hvor Christian Lundgaard starter otter, mens han til søndagens hovedløb, hvor de største point er på spil, igen starter nede bagved som 19’er.

