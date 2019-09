Ufatteligt rod på Monza: Komplet farce

MONZA (Ekstra Bladet): Kvalifikation på fartens tempel i Monza er til tider en bizar forestilling, når kørerne kæmper om at få den perfekte slipstream fra foranliggende biler, der trækker dem ned ad langsiderne.

Årets udgave bliver en til historien og ikke fordi Charles Leclerc scorede pole-position for Ferrari.

Den kamp vender vi tilbage til.

INGEN ønsker at køre først ud, for har man ikke en racer foran sig, koster det hurtigt to-tre tiendedele i omgangstid.

Det er en evighed, når feltet er så tæt, som tilfældet er.

På papiret ‘knuste’ Kevin Magnussen sin teamkammerat Romain Grosjean, som allerede blev slået ud i Q1 på en 16. plads. Seks placeringer bag danskeren, men kun sølle 0,168 sekunder, hvilket fortæller historien om, hvor små marginalerne er her.

Kevin Magnussen havde kurs mod Q3 efter en overraskende god omgang, da de første kørere var elimineret, men han endte med at blive slået med en tiendedel af et sekund af de to Alfa Romeoer efter et knap så godt sidste forsøg.

- Undskyld drenge, lød danskerens umiddelbare kommentar over radioen.

En startplacering som 12’er kan vise sig at være en skjult velsignelse, for med den følger frit dækvalg. Romain Grosjean bliver forfremmet til 14. pladsen efter andres motorstraffe, så også her er der en chance for hårdt tiltrængte Haas-point.

HVIS de altså kan vise den samme hæderlige fart i løbstrim, som under træning. Kniber det med den og tophastigheden kommer rivalerne til at flyve forbi med åben DRS-vinge, ligesom man så det med Kevin Magnussen for en uge siden på Spa.

Kimi Räikkönen crashede under sit første forsøg i Q3, hvilket lagde fundamentet for den sidste omgang.

Alle ventede MEGET længe med overhovedet at køre ud, fordi ingen ønskede at føre an. Herefter sneglede de sig rundt, hvilket i sidste ende betød, at ingen nåede at få startet deres afgørende forsøg.

Ergo talte første omgang i Q3, hvor hverken Red Bulls Alexander Albon eller Racing Points Lance Stroll nåede at få sat en tid grundet Räikkönens afkørsel.

Sidste uges vinder Charles Leclerc starter fra pole-position i Ferraris hjemmebanegrandprix med de to Mercedes og teamkammerat Sebastian Vettel bag sig. Renault imponerede for en sjælden gangs skyld med at sætte sig på tredje startrække.

- Sikke noget rod. Pole-position alligevel. Undskyld for rodet på sidste omgang, sagde Leclerc over radioen.

Se også: Kæmper for livet: Hjerteskærende besked fra familien

F1-komet: - Jeg mistede min far ret ung - det ændrer dig for evigt

Formiddagens F3-løb bød på en grim ulykke, hvor Alex Peronis Campos-racer slog saltomortaler gennem luften og endte halvvejs over banens hegn. En af de kontroversielle pølsekerbs havde revet sig løs og agerede affyringsrampe.

Du kan se klippet her: Stortalent i uhyggeligt crash

For en sikkerheds skyld fjernede løbschefen Michael Masi disse kerbs, som er der for at tvinge kørerne til at holde fire hjul inden for banen.

Det kostede nogle slettede tider undervejs for Formel 1-kørerne, når de ikke kunne holde sig inde på banen, men ingen af dem blev afgørende.

F3-løbet blev i øvrigt en skuffelse for danske Christian Lundgaard.

Han startede fra pole-position, men fik en skidt start og beskadigede sin frontvinge i forsøget på at genvinde førerpositionen. Det kostede et pitstop og dermed løbet. Danskeren måtte nøjes med en 15. plads.

Debriefing fra Spa: Unik, men risikofyldt chance til Kevin

Nøglekollega løfter sløret: Kevins næste mål