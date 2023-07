Uheld for Vesti: Sejren stjålet

Frederik Vesti gav søndag Mercedes-ledelsen præcist, hvad de ønsker at se: dominans!

Desværre for danskeren spillede fru Fortuna den største rolle i afgørelsen på søndagens Formel 2-featureløb på Red Bull Ring.

Det danske stortalent var i gang med en decideret magtdemonstration og cruisede mod sæsonens fjerde sejr.

Men selv om han havde gjort alt rigtigt, måtte han alligevel nøjes med en tredjeplads og podiets nederste trin.

Dams-mekanikerne stjal groft sagt sejren fra Vesti ved ikke at fæstne alle hjul under et pitstop. Et hjul hoppede rundt på banen og fremprovokerede en safetycar på det helt forkerte tidspunkt.

Vesti sikrede dog stadig en podieplacering. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kørerne på den omvendte strategi fik pludselig en kæmpe fordel, da feltet blev samlet, og de sluttede af på den blødeste og hurtigste dæktype.

På sine slidte og langsommere dæk gjorde Vesti det faktisk glimrende ved at udsætte de uundgåelige overhalinger til allersidst.

- Det var ude af min kontrol. Nogle gange er det sådan. Forhåbentlig vil jeg senere være på den anden side. Det er stadig okay. Jeg havde et godt løb, sagde Vesti efterfølgende.

Danskeren udbygger stadig føringen i mesterskabet til sin nærmeste forfølger, den Sauber-støttede Théo Pouchaire.

Frederik Vesti satser på at blive næste dansker i Formel 1, men har gode muligheder for en chance hos Mercedes allerede i år I pole position til Formel 1

Vesti havde kvalificeret sig toer bag Alpine-støttede Victor Martins, men strøg forbi straks forbi franskmanden, da lamperne gik ud.

Derfra så han sig ikke, udbyggede bare sit forspring, og der skulle den uheldige safetycar til at spolere triumfen.

Tænkte på Dilano

Hollandske Richard Verschoor dedikerede sin heldige sejr til sin ven og landsmand Dilano van ’t Hoff, som lørdag omkom på Spa.

- Lige nu kan jeg kun tænke på Dilano. Jeg gjorde det for ham i dag, sagde han.

Frederik Vesti var på vej mod en sikker sejr, da uheldet var ude. Foto: Prema Racing

Ingen af titelbejlerne kom fra lørdagens sprint med store point. Skiftende vejrforhold gjorde starten tricky og løbet rodet.

Vesti var blandt den gruppe, der havde valgt regndæk til start, hvilket som løbet udviklede viste sig at være den forkerte beslutning.

F2 kører igen næste weekend på Silverstone.