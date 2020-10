Uhyggelig tæt: - Rigtig frustrerende

Marginalerne under tidtagningen på Imola var mod Haas-teamet, Kevin Magnussen og ikke mindst Alexander Albon, som denne weekend kører for sin plads hos Red Bull

Formel 1’s todages format så for en stund ud til at hjælpe Haas-teamet, men da uret løb ud for de første 15 minutter af kvalifikationen til Emilia-Romagnas Grand Prix var alt ved det gamle.

Romain Grosjean starter søndagens løb som nummer 16 og Kevin Magnussen nummer 17.

Sølle 21 tusindedele af et sekund adskilte duoens omgange, og ingen af dem forbedrede sig på deres sidste forsøg.

I Magnussens tilfælde pressede han den for meget på vej ud af sving 18 og spolerede sin sidste sektor gennem grus og græs.

Men muligheden for en overraskelse, og begge Haas i Q2 var til stede, for det var uhyggeligt tæt godt hjulpet af, at flere tider blev slettet, når kørerne ikke kunne holde alle fire hjul inden for de hvide linjer.

På 15. pladsen var Lance Stroll 0,117 sekunder fra Magnussen, mens George Russell igen leverede under tidtagning og gik videre på 14. pladsen, 0,179 sekunder hurtigere.

- Min gearkasse mistede, hvad man kalder sync, så den skulle lære gearene igen på hele den første langside. Når den skal lære det, bliver opskiftet langsommere, og det koster en del tid, forklarer Magnussen efterfølgende.

- Når der var så lille et spring til at gå videre til Q2, er det rigtig frustrerende, siger han.

Formel 1 kørte senest på Imola i 2006 og var også på kalenderen, da Jan Magnussen var i Formel 1. Sammenligning med dengang fortæller en historie om, hvor meget der er sket med Formel 1, og hvad mange nyere Formel 1-fans måske ikke er klar over.

Foto: Jennifer Lorenzini/Ritzau Scanpix

I 1998 tog David Coulthard pole-position med en tiendedel foran McLaren-kollega Mika Häkkinen. Kun de to Ferrari - Michael Schumacher og Eddie Irvine - var inden for et sekund.

Kun top-ti var inden for to sekunder.

Jan Magnussen blev dengang nummer af 20 af de 22 biler hele fem sekunder efter pole-position og dermed på grænsen til ikke at kvalificere sig overhovedet.

Så trods moderne Formel 1’s mange udfordringer er feltet samlet mere, når det efterhånden er normen at tale tiendedele i stedet for sekunder.

Overhale på Imola kan man dog stadig ikke. Og slet ikke med de nuværende meget brede biler.

- Banen er fantastisk og ufattelig hurtig. På en enkelt omgang er den utrolig, siger Lewis Hamilton.

- Til racerløb er den ikke god, når den er så hurtig for os, meget smal, og det bliver meget svært for folk at overhale. Jeg tror ikke, der kommer nogen overhalinger i midterfeltet efter sving to. Måske på langsiden, men på en enkelt omgang er den fænomenal at køre, lyder dommen fra den snart syvfoldige verdensmester.

Han må nøjes med at starte toer, da Valtteri Bottas akkurat snuppede pole-position fra ham.

Det var også stolpe ud for Alexander Albon, som kører for at redde sig endnu en sæson for Red Bull. Han var fire tiendedele fra sin teamkammerat Max Verstappen på tredjepladsen.

Men der er en god grund til, at teamet kræver en medkører, der kan holde sig inden for to-tre tiendedele af hollænderen.

Alexander Albon var igen for langt fra Max Verstappen, hvilket koster placeringer på en bane, hvor der ikke kan overhales. Foto: Rudy Carezzevoli/Ritzau Scanpix

For så ville Albon have startet firer, men i stedet starter han sekser, da både Pierre Gasly og Daniel Ricciardo formåede at klemme sig foran.

Racing Point skuffede med ingen kørere i Q3. Lance Stroll starter helt nede som 15’er bag en anden skuffelse, Ferraris Sebastian Vettel. Tyskeren fik sin sidste tid slettet, da han ikke holdt sin bil inde på banen.

