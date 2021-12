Uhyggeligt crash overskyggede alt

F2-løbet i Saudi Arabien blev en bizar affære, hvor ingen heldigvis kom alvorligt til skade under den voldsomme ulykke under starten

Christian Lundgaards skifte til Indycar kan ikke komme hurtigt nok.

Tegningen til en hæderlig afslutning på den skuffende sæson var til stede, men hovedløbet endte med at blive en bizar forestilling.

- Det er en af de mærkeligste dage i Formel 2, som du nogensinde kommer til at se, konstaterede kommentatoren Alex Jacques.

Fra start var F2-løbet under tidspres, fordi reparationer af banen trak ud.

Danskeren startede firer, men fik aldrig for alvor chancen for at jagte et podie eller sejren.

Lige ved siden af gik ART-teamkammeraten Theo Pouchaire i stå, da lamperne slukkede. De første undveg den parkerede franskmand, men ikke Enzo Fittipaldi, som var kommet op i farten, da han torpederede bagfra.

Ingen gengivelser er normalt et dårligt tegn i Formel 2, hvor en kører så sent som i 2019 mistede livet; Anthoine Hubert på Spa, men så galt gik det ikke denne gang.

Kørerne blev bragt til militærhospitalet i Jeddah med ambulance og helikopter. De var begge ved bevidsthed, oplyser det internationale motorsportsforbund, FIA.

Theo Pouchire stallede op blev ramt bagfra af Enzo Fittipaldi. Foto: Dan Mullan/Getty Images

Efter endnu en længere pause blev løbet skåret ned fra 60 til 20 minutter. Reelt blev der kun kørt i godt ti, da endnu et sammenstød stoppede det forkortede løb før tid.

Christian Lundgaard sluttede på syvendepladsen i et kaotisk løb uden strategi og pitstop.

Lørdagens sprintløb var også en blandet fornøjelse.

Det første udløste en sjetteplads efter en påkørsel fra Alpine-akademi-kollega Guanyu Zhou, som næste år kører for Alfa Romeo i Formel 1.

I det andet sluttede Lundgaard treer på vejen, men blev takket være en fem sekunders straf sendt ud af pointene.

Christian Lundgaard fik aldrig chancen for at se, hvad fjerdepladsen i tidtagningen kunne bruges til i hovedløbet. Foto: Getty/Lundgaard Racing Press

F2-sæsonen afsluttes næste uge i Abu Dhabi, hvor australieren Oscar Piastri næsten ikke kan undgå at blive mester.

Herefter har Christian Lundgaard fuldt fokus på sit nye job hos Rahal Letterman Lanigan Racing og Indycar-sæsonen, som begynder ultimo februar.

