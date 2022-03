Uhyggeligt crash overskygger F1-sensation

Mick Schumacher er okay efter en uhyggelig ulykke til kvalifikationen i Jeddah, hvor Sergio Perez snød Ferrari og scorede karrierens første pole

JEDDAH (Ekstra Bladet): Formel 1-fans verden over holdt vejret, som Mick Schumacher på kalenderens næsthurtigste bane, den farlige og ubarmhjertige gadebane Corniche City Circuit, sendte sin Haas-racer sidelæns i væggen i et uhyggeligt crash.

Det overskyggede en chokerende tidtagning til Saudi Arabiens Grand Prix, hvor Lewis Hamilton meget overraskende på knockoutet i første runde, Kevin Magnussen kvalificerede sig tier og Sergio Perez scorede en meget overraskende første pole-position i karrieren.

Når der går længe, før man ser tv-billeder af en ulykke, bliver motorsportskyndige urolige. Og der gik lidt for længe, før Haas-teamet kunne meddele, at Mick Schumacher umiddelbart var okay og havde talt med sin mor.

De indledende undersøgelser viste ingen skader, men tyskeren blev overført til King Fahad Armed Forces Hospital for en sikkerheds skyld.

Mick Schumacher blev fragtet til et nærliggende hospital med helikopter. Foto: Andrej Isakovic/Ritzau Scanpix

Der skulle arbejdes hårdt for at få banen gjort klar igen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Magnussen klarede cuttet to gange

Får han grønt lys til at starte søndagens grandprix, bliver det nede bagfra eller fra pitlane, for Haas nummer 47 er lige skraldespanden.

Mick Schumacher forsøgte at holde trit med sin nye teamkammerat, da han mistede bilen over en kerb.

Kevin Magnussen viste for anden weekend i træk sin store klasse. På en bane, hvor han aldrig har kørt før, og hvor han fredag grundet tekniske problemer kun fik 13 omgange, var han allerede fra tredje træning oppe i gear.

Under maksimalt pres efter Schumachers crash satte han en fænomenal omgang til at nå Q3 for anden gang i træk.

Q3 var han ikke selv tilfreds med.

- Undskyld gutter. Den omgang var forfærdelig. Bilen er god, sagde danskeren over radioen.

Kevin Magnussen viste klassen igen og sikrede sig en plads i Q3. Her kom han dog til kort. Foto: Tariq Mikkel Khan

Sensationelt exit

Efter tidtagningen skal han forbi stewards grundet en ‘unsafe realease’. Den slags plejer at ende i en bøde til teamet.

Nicholas Latifi var den første kører, som endte sin tidtagning i Corniche Jeddah Circuits vægge, mens Yuki Tsunoda måtte returnere sin Alpha Taura til garagen med et teknisk problem.

To kørere var udgået på forhånd, hvilket gjorde Lewis Hamiltons tidlige exit endnu mere sensationel.

Den syvdobbelte verdensmester kunne ikke sætte en omgang sammen og manglede 87 tusindedele for at nå ind i Q2.

Han manglede seks tiendedele til sin teamkammerat George Russell.

Hamilton klagede bagefter over problemer med setuppet, da han tabte tiden til sin teamkammerat på langsiderne.