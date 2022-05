Uhyggeligt crash: Skræk-dag for Haas

To udgåede racere og et crash til adskillige millioner kroner blev resultatet for Haas-teamet i et gennemført forfærdeligt Monacos Grand Prix for Haas-teamet.

Eneste positive nyhed for Kevin Magnussens team var, at Mick Schumacher var fysisk okay og kunne gå fra det uhyggelige crash gennem 'swimmingpool'-sektionen på banens hurtigste sted.

For anden gang inden for to år knækkede en Haas-racer i to, da den mødte barrieren.

Mick Schumacher mistede kontrollen gennem 'swimming-pool'-sektionen. Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Foto: Christian Bruna/Ritzau Scanpix

Det burde slet ikke kunne ske med en moderne F1-racer.

Hverken da Romain Grosjean forulykkede i 2020 i Bahrain og heller ikke denne gang, men bagenden på Schumachers bil blev ikke desto mindre separeret fra resten af bilen.

Tyskerens kvaler denne sæson fortsætter bare.

Han totalsmadrede også en bil til gaderacet i Jeddah, og for andet grandprix i træk i Monaco forulykkede han; sidste år var det under træningen.

Med sit begrænsede budget gør det særligt ondt på det lille team. I fjor kostede ulykken op mod tre millioner kroner.

Heldigvis var Mick Schumacher okay. Foto: Loic Venance/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussen så frustreret til, da det skete.

Danskeren var kort forinden udgået med et teknisk problem. Ingeniørerne forsøgte at holde liv i bilen, men måtte parkere den i garagen en tredjedel inde i løbet for at være på den sikre side.

Teamets forklaring lød på tab af tryk i det hydrauliske system.

Surt show for danskeren, da de skiftende forhold gav mulighed for overraskelser trods den skuffende startplacering som 13’er.

Teamets ønske om regn blev ellers opfyldt, og 2022-udgaven af Monacos Grand Prix blev alt andet end kedeligt og forudsigeligt.

Kraftig nedbør satte ind på gridden, hvilket udsatte starten med en time.

Hele paletten af dæktyper var i brug, og to gange blev racet afbrudt af et rødt flag.

Når Sergio Pérez (Red Bull) vinder fra anden startrække, fortæller det en historie om et dramatisk og anderledes race.

Det er første gang i årtier, at vinderen ikke er startet et eller to.

Carlos Sainz (Ferrari) satte mexicaneren under pres til sidst, men måtte nøjes med andenpladsen, mens Max Verstappen (Red Bull) rundede podiet af.

Sejren var Sergio Pérez' anden for Red Bull og tredje i Formel 1. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Ferrari har mest sig selv at takke for, at de smed sejren.

Selv om Charles Leclerc for første gang gennemførte motorløbet på hjemmebane, kan man ikke sige, at hans Monaco-forbandelse er brudt.

Fra pole-position kontrollerede han løbet, men koks i strategi og kommunikation betød et ekstra pitstop sammenlignet med teamkammeraten Sainz. Samtidigt pittede Ferrari sent til slicks-dæk sammenlignet med Red Bull.

Pludselig var en sikker sejr ombyttet til en fjerdeplads.

Red Bull var mere effektive og slap ikke grebet. Sergio Pérez kvalificerede sig foran Max Verstappen og forsvarede positionen fra start.

Mexicaneren formåede at udnytte Ferraris tøven til at overhale begge røde racere.

Dommerne bemærkede undervejs, at han måske havde krydset linjen på vej ud af pitten, hvilket kan udløse en straf, men der var ingen afklaring ved ternet flag.

