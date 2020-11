Uhyggeligt F1-crash: - Meget skræmmende

Romain Grosjeans Haas-racer brækkede midt over og brød i brand i en af de mest voldsomme ulykker i nyere tid

SAKHIR (Ekstra Bladet): I et meget langt minut holdt hele Formel 1-paddocken vejret for det lignede en af den slags ulykker, som køreren ikke slipper fra med livet i behold.

Heldigvis lader det til efter de indledende undersøgelser, at Romain Grosjean udover et par mindre brandskader på hænder og ankler og et formodet brækket ribben er uskadt.

For at være på den sikre side blev den 34-årige franskmand fløjet til BDF Military Hospital i Bahrain til nærmere undersøgelser.

Formel 1-racere burde ikke bryde i brand som i gamle dage, men det gjorde Romain Grosjeans. Da han kørte på tværs af banen for at overhale langsommere biler foran, ramte han Daniil Kvyat og blev sendt ind i en barriere ved høj fart.

Haas-raceren flækkede i to og brød i brand.

På denne søndag blev Formel 1-familien og tv-seere verden over mindet om, at kørerne trods alle de store fremskridt inden for sikkerhed stadig sætter deres liv på spil hver gang, de sætter sig bag rattet.

Romain Grosjeans hjælpes til ambulancen. Foto: Hamad I Mohammed/Ritzau Scanpix

Kevin Magnussens teamkammerat blev reddet af sin ‘halo’.

Fordi han ramte en barriere på en langside og ikke i et sving, var der ingen Tech Pro-barrierer til at tage fra.

Sikkerhedsbøjlen pløjede sig gennem hegnet, og uden den ville der kun have været hjelmen til at tage fra.

De lokale marshalls reagerede lynhurtigt, og fordi ulykken skete allerede efter sving tre, var lægerne til stede straks.

Teamchef Günther Steiner var som resten af Haas-teamet og hele pitlane rystet.

- Det var meget skræmmende, sagde Haas-teamchefen.

Han uddelte store roser til de lokale marshalls og senere på tv kunne man overhøre ham tale med føreren af F1’s medical car.

- Helt ærligt. Jeg var overrasket over, hvor hurtigt I reagerede, sagde han.

Der gik næsten halvanden time, før løbet kunne genoptages, da en ny barriere skulle genopbygges.

Genstarten var kun lige gået, da Bahrains Grand Prix blev ramt af endnu et voldsomt crash, da Lance Stroll endte på hovedet. Canadieren skar ind foran Daniil Kvyat og blev tippet rundt.

Desværre for Kevin Magnussen fik han kontakt med løse dele fra det crash, hvilket kostede ham en frontvinge og et pitstop, så danskeren startede sidst ved anden genstart.

Det kom danskeren sig aldrig rigtig over, og løbet udviklede sig ikke så skørt, som det kræves, hvis der skal scores point.

Han sluttede 17 og sidst af de biler, som gennemførte.

Trist afsked: - Fortjener bedre

Taler udenom: Annoncering må vente

Lewis Hamilton vandt for to uger siden sit syvende verdensmesterskab, men briten viser ingen tegn på at slække på gassen.

Briten vandt Bahrains Grand Prix ganske suverænt med Max Verstappen på andenpladsen.

Sergio Pérez understregede igen sin klasse og var på vej til et podie for andet løb i træk, da Mercedes-motoren i hans Racing Point gik i brand med tre omgange igen.

Det forfremmede Alexander Albon til karrierens andet podie.

Den store taber - igen - var Valtteri Bottas, som efter en dårlig start plus en punktering måtte nøjes med ottendepladsen.

