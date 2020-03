Ukendt land for Haas

MELBOURNE (Ekstra Bladet): En historisk start for Haas-teamet med Romain Grosjeans ufattelige sjetteplads i 2016 og to år senere den lige så ufattelige dobbelte pitstop-bommert, som en fjerde- og femteplads lå i kortene.

Australien har budt på det hele for Kevin Magnussens team, og teamchef Günther Steiner tør ikke spå om, hvad det ender med til weekendens sæsonpremiere.

- Melbourne er altid ukendt land for mig. Vi har haft fantastiske resultater der, og vi har været på vej til fantastiske resultater, før vi dummede os, siger Steiner i teamets optakt til løbet.

- En ting er sikkert i år, efter hvad vi så til test: Midterfeltet er meget tæt. Jeg kan ikke sige, hvor vi passer ind, måske nogle kan, men det er meget svært at forudsige. Vi finder først ud af det til kvalifikationen.

Vintertest var skåret ned fra otte til seks dage, og to af Kevin Magnussens sessioner blev kompromitteret af tekniske udfordringer, men danskeren føler sig godt forberedt. Også selv om kørerne under test er under ingeniørernes nåde.

- Store dele af vintertesten er ikke så relevant for køreren lige i situationen, men i sidste ende drager man nytte af den læringsproces, vi er igennem. Som kører vil du hellere køre kval- og løbssimulationer nonstop, men det er ikke så produktivt. Men jeg føler, at vi fik noget godt ud af vintertesten, siger Kevin Magnussen.

Minderne fra Melbourne er gode med andenpladsen i 2014 og en sjetteplads i fjor, hvilket ifølge danskeren mest handler om tilfældigheder.

- Jeg synes faktisk ikke, at Albert Park passer til min kørestil, men når det er sagt, er det ikke en bane, jeg har noget imod. Det er en ret normal bane for mig, og jeg tror bare, jeg har været heldig at have nogle gode løb der. Jeg kan ikke rigtig pege på grunde til, at Albert Park skulle passe bedre til mig end andre baner, siger danskeren.

